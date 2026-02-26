Солнечные панели можно выбросить: золотые шарики улавливают 90% солнечного спектра

На поверхность Земли приходится 89 000 тераватт солнечной энергии. Солнечные панели улавливают лишь часть ее, ограниченную солнечным спектром. Исследователи из Корейского университета смогли уловить весь спектр благодаря нанотехнологиям.

Группа исследователей из Высшей школы конвергентных наук и технологий KU-KIST в Сеуле сообщила о способе поглощения почти всего полезного солнечного спектра в тепловых устройствах с использованием самособирающихся золотых наносфер, которые называли плазмонными коллоидными супрашами, пишет newatlas.com.

Солнечное излучение охватывает ультрафиолетовый (3-5%), видимый (40-45%) и инфракрасный (50-55%) диапазоны длин волн. Фотоэлектрические (ФЭ) элементы в основном преобразуют видимый свет и часть ближнего инфракрасного спектра в электричество, оставляя большую часть оставшейся энергии неиспользованной. Концентрированные солнечные системы собирают более широкий диапазон длин волн с помощью зеркал, но требуют крупномасштабной инфраструктуры и по-прежнему зависят от материалов приемника, которые не обладают идеальным поглощением. Солнечно-тепловые коллекторы относительно хорошо поглощают видимый и инфракрасный свет, однако их эффективность ограничена поверхностными покрытиями, которые редко обеспечивают почти полное поглощение.

Что умеют плазмонные супрашары

Именно здесь на помощь приходят плазмонные супрашары. Новая технология начинается с коллоидной суспензии наночастиц золота, которые самоорганизуются в микромасштабные сферы в растворе. Тысячи наночастиц объединяются, образуя "супрашарики", а затем жидкость наносится капельным методом на керамическую поверхность термоэлектрического генератора, образуя плотную текстурированную пленку, которая эффективно улавливает солнечный свет.

Уже существуют традиционные пленки из золотых наночастиц и диэлектрические абсорбирующие покрытия, способные увеличить поглощение света в определенных диапазонах длин волн и уменьшить переизлучение тепла. Однако они часто страдают от ограниченного поглощения инфракрасного излучения, угловой чувствительности, высоких производственных затрат и термической деградации при длительном воздействии тепла.

Плазмонные супрашарики работают иначе. Локализованные поверхностные плазмонные резонансы (LSPR) на поверхностях наночастиц в сочетании с резонансами типа Ми внутри сфер захватывают фотоны в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн, преобразуя большую часть этой энергии в тепло. Это приводит к поглощению ~90% солнечного спектра, значительно улучшая захват тепловой энергии и создавая более сильный температурный градиент, который в конечном итоге генерирует почти в 2,4 раза большую мощность, чем традиционные покрытия из наночастиц.

Важно отметить, что плазмонная технология супрашариков в первую очередь предназначена для солнечных систем, работающих на основе тепловых процессов, таких как термоэлектрические солнечные генераторы (ТЭГ), солнечно-тепловые коллекторы, а также системы управления тепловым режимом и пассивного отопления. Они также могут играть роль в гибридных фотоэлектрических тепловых (ФЭТ) системах, где видимый свет преобразуется в электричество фотоэлектрическими элементами, а оставшиеся длины волн используются в качестве тепла.

"Наши плазмонные супрашарики предлагают простой способ использования всего солнечного спектра", — говорят ученые. "В конечном итоге, эта технология нанесения покрытия может значительно снизить барьер для высокоэффективных солнечно-тепловых и фототермических систем в реальных энергетических приложениях".

Помимо производительности, еще одним важным преимуществом технологии является ее практичность. Супрашарики требуют простого изготовления и нанесения с помощью жидкостной обработки. Кроме того, технология совместима с существующими коммерчески доступными устройствами.

