Сетевое напряжение. Что стоит за ростом инвестиций в IT и слиянием Rozetka и EVO

Сколько денег инвестируется в украинский IT-сектор и чего ожидать от резонансного слияния Rozetka.ua и EVO, которое пока не стоит рассматривать как подготовку к последующей перепродаже Amazon.com, рассказывает Фокус

В августе 2018-го в период сезонного затишья деловой активности стало известно о сделке между ведущими игроками украинского рынка электронной коммерции – онлайн-магазином и маркетплейсом Rozetka.ua и группой компаний EVO, в которую входят популярные маркетплейсы и сервисы Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно и Shafa.ua.

Известие о возможном слиянии гигантов получило широкий резонанс, тогда как сделки с другими высокотехнологическими компаниями украинского происхождения обсуждаются в основном только в профессиональном сообществе. Подобное смещение фокуса внимания не удивительно – услугами Rozetka.ua и группы компаний EVO активно пользуются на внутреннем рынке, в то время как об украинских корнях многих известных в мире IT-компаний украинцы даже не догадываются.

Инвестиции невидимого фронта

Инвестиции в высокотехнологичные компании родом из Украины сегодня демонстрируют завидную динамику. "В 2017 году объем венчурных инвестиций увеличился в три раза и достиг почти $260 млн. Количество сделок осталось примерно таким же, как и в предыдущем году, что свидетельствует об увеличении среднего чека до $484 тыс", – говорит исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA) Ольга Афанасьева.

"В 2017 году общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил $265 млн, что в три раза (на 231%) превысило показатели 2016 года"

Собеседница Фокуса также напоминает, что в 2017 году до $128 млн вырос объем прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты и начался бум с первичным размещением токенов – привлечением инвестиций в форме эмиссии криптовалют (Initial Coin Offering, сокращенно – ICO). Всего ICO украинских компаний за 2017 год собрали более $160 млн.

Среди самых заметных сделок 2017 года эксперты называют привлечение $110 млн Grammarly, благодаря чему мир узнал, что популярный сервис корректировки правописания на английском языке основали украинцы. А также инвестиции в $30 млн в BitFury, $10 Petcube, $7 млн в People.ai и многие другие.

"Говорить о результатах 2018 года еще слишком рано, хотя уже известно более чем о 30 сделках, тогда когда в целом за 2017-ый состоялось всего 44 сделки, – говорит Андрей Колодюк, управляющий парнер AVentures Capital. – Думаю, что до конца года произойдет, как минимум, столько же и мы по-прежнему будем наблюдать за ростом рынка".

За первое полугодие 2018 года Колодюк выделяет сделку на сумму около $1 млрд по покупке Amazon американской компании Ring, у которой в Украине находится офис разработки с более 400 сотрудниками.

Продолжает набирать обороты и ICO. Так, в начале года основанный украинцами проект Neuromation, построенный на использовании искусственного интеллекта, собрал на ICO более $70 млн и занял второе место в топ-6 крупнейших ICO 2017 года по версии агентства ICOrating.

Озвученные сделки и их объемы – только вершина айсберга. "Проблема инвестиций в украинский IT-сектор – их непубличность, так как за последние пять лет по нашим оценкам не менее половины всех M&A оставались за кадром", – считает Виталий Горовой, управляющий партнер инвестфонда Insoft Capital. То есть реальные вливания могут быть еще больше тех сумм, которые фигурируют в СМИ.

Чужие деньги

Как отмечает Дмитрий Сичкарь, советник Quantum Attorneys, в отличие от реального сектора (агро, строительство, недвижимость и др.), где инвестиционные сделки в основном происходят между украинскими бенефициарами, инвестиции в IT в большинстве своем имеют иностранную составляющую.

Андрей Колодюк, ссылаясь на исследование своей компании, утверждает, что иностранный капитал составил около 96% от общего объема инвестиций в отрасль, тогда как в 2016 году и ранее распределение внешнего и локального капитала было практически равным.

Пока в IT-секторе происходит инвестиционный бум, руководство государства сетует на оскудение иностранных вливаний в украинскую экономику

Пока в IT-секторе происходит инвестиционный бум, руководство государства сетует на оскудение иностранных вливаний в украинскую экономику. По официальным данным, прямые иностранные инвестиции в Украину (ПИИ) в 2017 году составили $430 млн, что на 80% меньше, чем в предыдущем году.

Справедливости ради стоит напомнить, что в 2016-м основной объем ПИИ поступил благодаря докапитализации банков с иностранным капиталом, которая в 2017 году уже не проводилась в подобных масштабах. Однако в сравнении с лучшими годами, когда ПИИ в Украину достигали $4-10 млрд, показатели прошлых лет в целом выглядят жалкими.

Если в реальном секторе в 2018-2019 годы ожидается охлаждение инвестиционной активности в связи с избирательной кампанией в Украине, в секторе IT, по мнению экспертов, влияние этого фактора будет минимальным. "Специфика IT рынка позволяет ему активно развиваться и привлекать иностранных инвесторов, несмотря на экономическую нестабильность, предвыборный период в Украине и продолжающийся конфликт на востоке страны, – говорит Юлия Янюк, старший юрист ЮФ Evris. – Согласно прогнозам к концу года снижения активности на рынке не будет и ожидается рост инвестиций как минимум на 20-30%".

В этом контексте украинский IT-сектор можно было бы назвать спасательным кругом для экономики, которая традиционно страдает от дефицита иностранной валюты. Однако далеко не все озвученные выше миллионные суммы действительно поступают в страну.

"Считать это инвестициями в украинскую экономику можно с очень большой натяжкой, – говорит управляющий директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании Concorde Capital Сергей Чуйкин. – Как правило, деньги в Украину не заходят. В лучшем случае, команда, работающая над проектом, остается в Украине и продолжает получать здесь заработную плату и нести расходы".

Впрочем, даже это уже немало, учитывая высокий уровень выплачиваемых в инвалюте зарплат в IT-секторе.

Переломить ситуацию могли бы государственные преференции для развития сферы информационных технологий. И здесь, по мнению Юлии Янюк, хорошим примером для подражания может быть недавно подписанный в Республики Беларусь декрет "О развитии цифровой экономики", который предполагает создание парка высоких технологий. Его резидентами могут стать разработчики решений на основе блокчейна, систем машинного обучения и искусственных нейронных сетей, для которых отменяется налог на прибыль. Кроме этого декрет закладывает правовые основы для оборота криптовалют и внедряет некоторые институты английского права.

Rozetka + EVO ≠ Amazon

Вернемся к самой резонансной сделке года. Как следует из официального сообщения ее участников, Rozetka выкупает долю, которая принадлежала в группе компаний EVO инвестору Naspers (интернет-холдинг со штаб-квартирой в ЮАР). После этого доля основателей EVO трансформируется в часть объединенной компании.

Распределение долей в результате слияния стороны не разглашают. "Rozetka.ua по факту покупает контрольный пакет в EVO Group, следовательно, основатели последней могут претендовать на миноритарную долю. Она будет существенно меньше долей акционеров Rozetka.ua, ведь теперь основатели EVO претендуют на часть боле значительного игрока рынка", – комментирует сделку Андрей Усенко, менеджер отдела инвестиций и рынков капитала компании KPMG в Украине.

При первом взгляде на эту крупную и знаковую для украинского рынка сделку не сразу становится заметным такой не самый приятный момент, как уход из страны важного зарубежного инвестора. "Я оцениваю природу этой сделки скорее как стремление крупного мирового игрока (Naspers) покинуть украинский рынок, чем поглощение Rozetka.ua своего конкурента, – комментирует Сергей Чуйкин из Concorde Capital. – Не секрет, что Naspers давно искала покупателей на все свои украинские активы, кроме OLX, являющегося ее основным бизнесом по всему миру, и не так давно вышла из проекта Modna Kasta, в который активно инвестировала до 2014 года".

В рейтинге популярности сайтов Kantar TNS CMeter в июле 2018 года prom.ua занял 7 место с охватом в 42,68%. За ним на восьмом месте расположилась Rozetka.ua (охват 39,44%)

Участники сделки заявляют, что все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесом останется неизменным. "Мы (основатели EVO Николай Палиенко, Денис Горовой и Тарас Марашко — Фокус) продолжим развивать бизнес и продукты группы компаний EVO. Все проекты EVO продолжат свою работу под этими же названиями", – подтверждает Николай Палиенко, основатель и гендиректор EVO.

Впрочем, исход сделки между Rozetka.ua и группой компаний EVO зависит еще и от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). "Наряду с пониманием, что компании лидируют в своем сегменте и сделка имеет признаки концентрации, рынок электронной коммерции в Украине остается слабо изученным и проведение оценки соотношения долей рынка, и, соответственно, определения рисков монополизации, может вызвать трудности", – считает Мария Фельмецгер, юрист практики корпоративного права АО Juscutum. В святи с этим собеседница Фокуса не берется прогнозировать решение регулятора, хоть и считает, что сделка по слиянию этих компаний может создать предпосылки к монополизации рынка и снижению конкурентоспособности в сфере электронной коммерции.

"Крупнейшие мировые игроки Amazon и Alibaba сегодня занимают львиную долю не только на своих рынках в США и Китае, но и по всему миру и продолжают свой рост высокими темпами, в том числе за счет поглощения конкурентов, – проводит аналогию Сергей Чуйкин. – Но я не помню, чтобы какая-то из этих компаний участвовала в антимонопольных разбирательствах или скандалах". Именно поэтому Сергей Чуйкин ожидает положительного решения АМКУ.

По словам Николая Палиенко, управлять объединенной компанией и принимать стратегические решения будет совет директоров, который планируют создать после закрытия сделки. "Мне интересно, изменится ли модель управления? – рассуждает о последствиях Дитрий Гадомский, соучредитель и гендиректор Axon Partners. – Мы, когда создавали Axon Partners, смотрели на опыт нескольких компаний – не только Spotify, Netflix, Zappos, но и EVO. В частности, их подразделения bigl, которое "бирюзовое" (что предполагает самоуправление вместо жесткой иерархии — Фокус). Мы брали их в качестве примера при построении своей "бирюзововсти". Надеюсь, EVO продолжит "бирюзоветь", несмотря на то, что контрольный пакет будет у Розетки".

Последствия подобной сделки для ее участников опрошенные эксперты оценивают положительно. "Это отличный пример того, как крупнейшие украинские бизнесы могут объединяться, чтобы стать еще сильнее, – говорит Евгений Сысоев, управляющий партнер фонда AVentures Capital. – Подозреваю, что условия покупки были классными для Владислава Чечеткина, EVO получат много синергий, и все акционеры, в том числе Horizon Capital (владеют долей в Rozetka — Фокус) очень круто на этой сделке заработают".

Вдохновившись перспективами, многие украинские СМИ высказали амбиционную гипотезу о том, что Rozetka и EVO объединяются для последующей продажи Amazon, который скоро может зайти в Украину. Однако даже участники сделки относятся к таким перспективам скептически. По крайней мере – на словах. "Сегодня борьба e-commerce гигантов разворачивается на огромных рынках Юго-Восточной Азии, и перспективны выхода Amazon на украинский рынок мне кажутся крайне маловероятными", – рассказал Фокусу Николай Палиенко.

Среди препятствий для выхода Amazon опрошенные эксперты также назвали страновые риски — "дырявые границы", открытые для контрабанды, распространение "серых" схем и т.п. "Кроме того, что для такого гиганта рынок Украины слишком мелкий и экономически неинтересный, политическая ситуация, экономическая нестабильность и военные действия на территории страны не добавляют привлекательности данной инвестиции", – заключает Мария Фельмецгер.

Однако ситуация не стоит на месте и то, что кажется нереальным сейчас, вполне может стать возможным в более отдаленной перспективе. Тем более, что среди владельцев объединяемых компаний, как считает Виталий Горовой из Insoft Capital, есть профессиональные инвесторы, которые хорошо понимают, как создать привлекательную цель для крупного стратегического инвестора.