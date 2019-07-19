Вопрос "МВФ или дефолт" не стоит на повестке дня, – глава НБУ

Глава Нацбанка Яков Смолий заверил, что разговоры о возможном дефолте в Украине не имеют под собой реального основания

Для поддержания макроэкономической стабильности важно продолжать сотрудничество с МВФ, однако его отсутствие не приведет к дефолту.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

По его словам, сейчас вопрос "МВФ или дефолт" не стоит на повестке дня, а разговоры о возможном дефолте в Украине не имеют под собой реального основания.

Также Смолий назвал наибольшие риски для экономики Украины. Среди них – замедление реформ, усиление торговый войн и эсказация войны на Донбассе.

Отдельную угрозу для Украины представляет возможное прекращение Россией транзита газа через посредством украинскую ГТС.

Как ранее сообщал Фокус:

21 мая миссия МВФ прибыла в Киев для анализа выполнения нынешней программы сотрудничества с Украиной stand-by и консультаций.

Ранее советник Зеленского Олег Устенко заявил, что Киев в краткосрочной перспективе не нуждается в очередном транше от МВФ, потому что "у нас есть подушка безопасности" из золотовалютных резервов.

В МВФ сообщили, что ожидают выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабмина для того, чтобы возобновить тесное сотрудничество с Украиной.

Сценария, при котором Киев "будет без МВФ и при этом в Украине не наступит экономический кризис, не существует", – считают во Всемирном банке.

Александр Данилюк заявил, что Украина должна выполнять условия МВФ по программе stand by, чтобы получить очередной транш кредита.

Бизнесмен Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта, чтобы Евросоюз и США списали стране долги в качестве компенсации за то, что она является плацдармом в противостоянии Запада и России.