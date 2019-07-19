Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Вопрос "МВФ или дефолт" не стоит на повестке дня, – глава НБУ
2019-07-19 18:57:18
Яков Смолий / Фото: socportal.info
Глава Нацбанка Яков Смолий заверил, что разговоры о возможном дефолте в Украине не имеют под собой реального основания
Для поддержания макроэкономической стабильности важно продолжать сотрудничество с МВФ, однако его отсутствие не приведет к дефолту.
Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.
По его словам, сейчас вопрос "МВФ или дефолт" не стоит на повестке дня, а разговоры о возможном дефолте в Украине не имеют под собой реального основания.
Также Смолий назвал наибольшие риски для экономики Украины. Среди них – замедление реформ, усиление торговый войн и эсказация войны на Донбассе.
Отдельную угрозу для Украины представляет возможное прекращение Россией транзита газа через посредством украинскую ГТС.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая миссия МВФ прибыла в Киев для анализа выполнения нынешней программы сотрудничества с Украиной stand-by и консультаций.
- Ранее советник Зеленского Олег Устенко заявил, что Киев в краткосрочной перспективе не нуждается в очередном транше от МВФ, потому что "у нас есть подушка безопасности" из золотовалютных резервов.
- В МВФ сообщили, что ожидают выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабмина для того, чтобы возобновить тесное сотрудничество с Украиной.
- Сценария, при котором Киев "будет без МВФ и при этом в Украине не наступит экономический кризис, не существует", – считают во Всемирном банке.
- Александр Данилюк заявил, что Украина должна выполнять условия МВФ по программе stand by, чтобы получить очередной транш кредита.
- Бизнесмен Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта, чтобы Евросоюз и США списали стране долги в качестве компенсации за то, что она является плацдармом в противостоянии Запада и России.
- Украина будет договариваться с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны.