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Вопрос "МВФ или дефолт" не стоит на повестке дня, – глава НБУ

2019-07-19 18:57:18

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Вопрос "МВФ или дефолт" не стоит на повестке дня, – глава НБУ

Яков Смолий / Фото: socportal.info

Глава Нацбанка Яков Смолий заверил, что разговоры о возможном дефолте в Украине не имеют под собой реального основания

Для поддержания макроэкономической стабильности важно продолжать сотрудничество с МВФ, однако его отсутствие не приведет к дефолту.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

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По его словам, сейчас вопрос "МВФ или дефолт" не стоит на повестке дня, а разговоры о возможном дефолте в Украине не имеют под собой реального основания.

Также Смолий назвал наибольшие риски для экономики Украины. Среди них – замедление реформ, усиление торговый войн и эсказация войны на Донбассе. 

Отдельную угрозу для Украины представляет возможное прекращение Россией транзита газа через посредством украинскую ГТС.

Как ранее сообщал Фокус:

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