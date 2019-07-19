Китай готов инвестировать в Украину $10 млрд

Инвестиционные проекты Украина планирует реализовать совместно с частными и государственными китайскими компаниями

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса КНР и обсудил с ними инвестиции в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

"Мы тратим много усилий на то, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции", – заявил Зеленский

Также президент обсудил с китайской делегацией вопрос строительства концессионной дороги вокруг Киева.

Представители одной из корпорации КНР, специализирующейся на строительстве военной инфраструктуры, в свою очередь, рассказали о проектах, которые они могли воплотить в Украине за собственный счет.

А представители частной китайской компании, владющей одним из банков, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности и финансовых услуг.

Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $10 млрд, которые Украина планирует реализовать совместно с частными и государственными китайскими компаниями.

Координатором проектов определен Национальный инвестиционный совет.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канадский бизнес к инвестициям в Украину и предлагает создать специальный инвестфонд.