Раде предлагают обложить налогом операции с криптовалютами

Сейчас, согласно закону о Нацбанке, выпуск и оборот криптовалюты на территории Украины запрещен

В Верховную Раду подали проект закона об обложении налогом операций с криптовалютами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Сам проект закона №2461 на сайте Рады пока отсутствует.

Законопроект написан общими усилиями блокчейн-сообщества, межфракционным депутатским объелинением Blockchain4Ukraine, BRDO и Министерством цифровой трансформации.

В нем, среди прочего, даются определения понятиям "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютами", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

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Согласно проекту, продажа криптоактивов не будет облагаться налогом на добавленную стоимость, хотя налог на доходы физлиц все же присутствует: 5% от продажи криптоактивов сроком на 5 лет.

При этом вводится понятие "инвестиционного дохода" от операций с криптоактивами – он рассчитывается как положительная разница между доходом от продажи криптоактива и его стоимостью.

"Мы уверены, что принятие этого законопроекта создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины... и принесет государству дополнительные поступления с налогов от операций с виртуальными активами", – добавили в Минцифре.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце августа СБУ разоблачила схему майнинга криптовалюты на Южно-Украинской атомной электростанции.