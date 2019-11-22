Новый рекорд: сначала года украинские банки получили 52 млрд грн чистой прибыли
2019-11-22 13:19:18
По сравнению с прошлым годом прибыль банков выросла в 3,8 раза
За первые 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, превысив в 3,5 раз показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
"Новый рекорд банковского сектора Украины. За 10 месяцев 2019 платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).
В целом доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы – только на 0,4% до 149 млрд грн.
В НБУ также назвали четыре главных фактора роста прибыли банков:
- рост чистых процентных доходов банков на 17% до 66,1 млрд грн;
- рост чистых комиссионных доходов банков на 12% до 36 млрд грн;
- положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 13,9 млрд грн;
- низкий объем отчислений банками в резервы – 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году.
По состоянию на 1 октября в Украине насчитывалось 76 платежеспособных банков, 66 из которых были прибыльными.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2018 году украинские банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составил 1,4 млрд грн.
- 25 октября Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из Государственного реестра банков из-за присоединения к "Альфа-Банку".