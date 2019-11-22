Украина законодательно запретит возврат "ПриватБанка" Коломойскому, – СМИ

Проект закона уже практически готов. Это якобы одно из требований МВФ для переговоров по новой трехлетней программе

Украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.

Об этом пишут Reuters и ЭП.

Действия властей обусловлены переговорами по новой программе с МВФ на $5-6 млрд в течение трех лет.

К тому же, команда президента Зеленского якобы хочет дать положительный сигнал инвесторам о своей приверженности реформам.

Замдиректора Фонда гарантирования вкладов физлиц Виктор Новиков говорит, что законодательная инициатива уже почти готова, а писали ее в тесном сотрудничестве с МВФ.

"Проектом закона ускорятся и судебные разбирательства", – добавил также Новиков, имея ввиду то, что с его принятием все споры направят в Верховный суд.

Законопроектом также будет предусмотрена процедура продажи государством акций неплатежеспособного банка (суд не сможет этому воспрепятствовать).

В то же время, государству может быть предписано выплачивать компенсацию бывшим владельцам таких банков.

МВФ и Нацбанк пока не комментируют информацию.

Премьер Алексей Гончарук сегодня в Лондоне также заявил, что Украина не вернет бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ни ПриватБанк, ни средства.

"Правительство и команда президента будет делать все возможное, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", – добавил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, по решению Апелляционного суда Лондона, выплатили госбанку более 10 млн фунтов судебных издержек.