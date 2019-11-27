Задолженность по больничным составляет более миллиарда, – Денисова

Омбудсмен просит премьер-министра принять меры

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что задолженность по оплате больничных составляет более 1 млрд грн.

Об этом она написала в Facebook.

"Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд. грн. Выплаты не проводятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", – пишет она.

Денисова также призвала главу правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую "немедленно внести изменения в бюджет Фонда".

Омбудсмен также обратилась к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой "безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Денисова рассказала, что задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.