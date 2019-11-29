Замкнутый круг – гривня вокруг. Доллар по 23: какие еще сюрпризы готовит валютный рынок

Фокус вместе с экономистами разбирался, чего ждать от курса и сможет ли транш МВФ обвалить "зеленый" еще ниже

"И зачем я покупал по 26?"

Свершилось! Курс доллара на межбанке, а вслед за ним – и в обменках, опустился ниже 24 грн за доллар. Пока, правда, "23 с чем-то" – курс покупки, но, может, это только начало?

Соцсети полны ироничных криков души: "И зачем я покупал доллар по 25–26?!"

"Чтобы сдать по 21!" ؘ– злорадно отвечают те, кому покупать доллары по 25–26 грн было не на что.

А более сдержанные сограждане успокаивают: такое укрепление гривни совсем ненадолго, и стоит лишь немного подождать, как окупится даже приобретение "зеленого" по 27.

Так кто же прав и какие перспективы у гривни? Стоит ли ждать украинцам доллара по 22 или пришла пора воспользоваться моментом для покупки прямо сейчас, пока "все не обвалилось"? И, наконец, поможет ли гривне возможный транш МВФ?

С этими вопросами Фокус обратился к экономистам.

Почему дешевеет доллар

Опрошенные эксперты единодушны: сегодня на курс в первую очередь влияет активный приход нерезидентов на рынок ОВГЗ.

"Приток валюты от иностранных инвесторов, которые продают доллары, чтобы затем вложиться в ОВГЗ, укрепляет гривню, в результате чего долларовая доходность облигаций становится еще выше, – поясняет директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. – То есть чем сильнее укрепляется гривня, тем больший доход получают нерезиденты и тем привлекательнее становятся облигации для желающих на них заработать".

Экономисты говорят, что это похоже на замкнутый круг: укрепление гривни по цепочке приводит ко все большей активности нерезидентов на рынке, они продают валюту, желая вложиться в облигации, и гривня еще больше укрепляется. Разорвать этот круг могло бы снижение доходности по облигациям, но пока никакие шаги не предпринимаются.

Притом Юрчишин уверен: нынешнее укрепление гривни контрпродуктивно, и снизить доходность по облигациям нужно было еще в мае – июне. Но, похоже, Минфин и НБУ предпочитают жить сегодняшним днем, не думая о том, что будет, когда нерезиденты начнут уходить.

Что дальше и когда ждать нового тренда

Учитывая вышесказанное, аналитик Андрей Блинов считает, что прогнозировать поведение гривни в нынешних условиях нет смысла, поскольку все во многом зависит от поведения нерезидентов, которые вкладываются в ОВГЗ. Пока они будут покупать облигации, гривня будет укрепляться, но как только решат отказаться от этих инвестиций, придет время нового тренда.

При этом руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий уверен: валютный курс во многом будет зависеть от ситуации вокруг Газпрома.

"Покупка Украиной дешевого или дорогого газа будет влиять на торговый баланс, – считает эксперт. – Сегодня из-за сложившейся неблагоприятной ситуации для экспортеров торговый баланс ухудшается. И дальнейшее укрепление гривни будет еще больше увеличивать потенциальное давление на нее".

Старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский считает, что для обвала гривни сегодня причин нет. А вот дальнейшее укрепление национальной валюты зависит от политики НБУ.

"Нацбанк напрасно позволяет гривне так укрепляться, если только это укрепление не связано со структурными изменениями в экономике, – отметил эксперт в комментарии Фокусу. – Ведь курс в долгосрочной перспективе среди прочего определяется еще и конкурентоспособностью национальной экономики на фоне зарубежных. То есть если складывается ситуация, при которой курс укрепляется, импорт (исключая энергоресурс ы) не растет, а экспорт продолжает расти, это означает, что экономика выдерживает такой курс, наши товары конкурентоспособны, они стали лучше, дешевле и качественнее, и это, безусловно, хороший знак. Совсем другое дело, если укрепление курса – временная тенденция, вызванная "навесом" из спекулятивных денег. Вот это плохой знак".

В целом украинские экономисты придерживаются мнения, что, вероятнее всего, больше чем до 23 грн за доллар национальная валюта не укрепится, – этого просто не допустит регулятор. В то же время к концу года нас ждет традиционное проседание курса до 24–25 грн за доллар.

А если договоримся с МВФ?

Несмотря на то что на прошлой неделе миссия Международного валютного фонда уехала без результатов, чиновники не теряют надежды на получение транша – время до конца года еще есть.

Интересно, что мнения экспертов относительно того, как возможный кредит повлияет на ситуацию на валютном рынке, полностью разделились.

Так, Андрей Блинов, напомнив, что транш МВФ – только один из многочисленных факторов, влияющих на валютный рынок, отметил, что открытие новой программы – это все же дополнительный аргумент в пользу усиления обменного курса гривни.

"И дело не столько в приходе денег от МВФ, сколько в открытых возможностях занимать средства у других кредиторов, – пояснил свою мысль аналитик. – Соответственно, в случае отсутствия программы – обратная реакция".

При этом Александр Паращий не склонен рассматривать транш МВФ как фактор укрепления гривни.

"Транш МВФ не отразится на валютном рынке, поскольку эти деньги пойдут не на рынок, а в золотовалютные резервы, – поясняет Паращий. – Это, в свою очередь, укрепит уверенность внутри страны и среди нерезидентов в том, что украинская экономика становится менее рисковой, но на ситуацию на валютном рынке мало повлияет. К тому же НБУ будет скупать "лишние доллары" и, тем самым, сдерживать укрепление гривни, чтобы ситуация с торговым балансом не стала критической. Регулятор, кстати, делает это и сейчас – в противном случае мы бы уже сегодня увидели курс 22 грн за доллар и ниже".

Более того, продолжает Паращий, вполне может возникнуть обратная ситуация, при которой транш МВФ не только не укрепит национальную валюту, а и ослабит ее. Дело в том, разъясняет эксперт, что иностранные инвесторы, которые покупают ОВГЗ, со своей стороны также ждут соглашения с МВФ, чтобы зафиксировать прибыль. Транш МВФ станет хорошей новостью для Украины, ОВГЗ подорожают, и это станет благоприятным моментом для их продажи. Доходность облигаций снизится, инвестиции в них станут менее интересными, в связи с чем приток новых инвесторов будет меньше, а немало нерезидентов, вложивших в них деньги, станут их продавать. Таким образом, приток валюты в страну сократится, и гривня начнет слабеть.

В свою очередь Владимир Дубровский уверен, что деньги МВФ на валютный курс не повлияют, и гривня будет держаться на стабильном уровне. Немалую роль в этом сыграет и регулятор, ведь Нацбанк должен гасить колебания национальной валюты, вызванные не структурными изменениями в экономике, а временными факторами.