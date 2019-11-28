"Укравтодор" не будет практиковать "ямочный" ремонт дорог, – Криклий
"На ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог", – поясняют в Мининфраструктуры
"Укравтодор" планирует отказаться от практики "ямочного" ремонта дорог, на котором легче "резать" ресурсы.
Об этом в интервью УНИАН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам главы ведомства, "Укравтодор" пытался отказаться от такой практики ремонта дорог еще во времена предыдущего руководителя – Славомира Новака.Важно
"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", – пояснил Криклий.
Также министр рассказал, что сейчас "Укравтодор" использует новые приемы при ремонте территориальных дорог почти во всех областях – и "холодный ресайклинг", и "применение шлаков".
Кроме того, Криклий добавил, что при принятии бюджета на 2020 год депутаты уменьшили размер дорожного фонда, из которого финансируют ремонт и строительство автодорог.
"В любом случае уже не первый год идет перевыполнение Дорожного фонда. Более того, мы предусмотрели дополнительное наполнение – штрафы с габаритно-весового контроля. Ранее эти деньги шли в общий бюджет. Поэтому Дорожный фонд наполнится, как и было запланировано", – обещает он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году Укравтодор собирается подготовить проектную документацию для капитального ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в пределах Черкасской области, также начнется проектирование по Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
- Также в планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.