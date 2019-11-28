"Укравтодор" не будет практиковать "ямочный" ремонт дорог, – Криклий

"На ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог", – поясняют в Мининфраструктуры

"Укравтодор" планирует отказаться от практики "ямочного" ремонта дорог, на котором легче "резать" ресурсы.

Об этом в интервью УНИАН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам главы ведомства, "Укравтодор" пытался отказаться от такой практики ремонта дорог еще во времена предыдущего руководителя – Славомира Новака.

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"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", – пояснил Криклий.

Также министр рассказал, что сейчас "Укравтодор" использует новые приемы при ремонте территориальных дорог почти во всех областях – и "холодный ресайклинг", и "применение шлаков".

Кроме того, Криклий добавил, что при принятии бюджета на 2020 год депутаты уменьшили размер дорожного фонда, из которого финансируют ремонт и строительство автодорог.

"В любом случае уже не первый год идет перевыполнение Дорожного фонда. Более того, мы предусмотрели дополнительное наполнение – штрафы с габаритно-весового контроля. Ранее эти деньги шли в общий бюджет. Поэтому Дорожный фонд наполнится, как и было запланировано", – обещает он.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Укравтодор собирается подготовить проектную документацию для капитального ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в пределах Черкасской области, также начнется проектирование по Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.