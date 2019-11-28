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Железнодорожные билеты к декабрю 2020 года могут подорожать на 22%

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Фото: "Прямий"
Фото: "Прямий"

Тариф предлагается увеличивать ежемесячно с 1 марта на 2%

Ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки запланирована в проекте финансового плана "Укрзализныци" (УЗ) на 2020 год. Об этом сообщил ЦТС.

Предполагается, что начиная с 1 марта тариф будет увеличиваться на 2%. В результате к концу года он вырастет на 22% по сравнению с началом года.

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Проект этого финансового плана должно утвердить Мининфраструктуры.

Напомним, что в начале этого года УЗ предлагала разрешить ей автоматическую индексацию тарифов. Но Минэкономики в апреле отказало ей в этом.

УЗ вошла в топ-10 государственных компаний с наибольшим показателем чистой прибыли по состоянию на 1 июля 2019 года. Она расположилась на 5-м месте с показателем 1,07 млрд грн.

Как ранее сообщал Фокус: