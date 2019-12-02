"Наш главный секретный ингредиент – это люди"

Инновации

Наталия Пынтя, HR-директор Coca-Cola HBC Украина, Армения и Молдова, знает самые эффективные рецепты того как создавать востребованные рабочие места и выращивать бизнес-лидеров команд, формировать HR-стратегию компании, поддерживая высокий уровень вовлеченности каждого сотрудника и оставаться лидером среди лучших работодателей Украины

– Какова структура и алгоритм построения HR-службы компании?

– В HR-департаменте нашего бизнес-юнита, включающего Украину, Армению и Молдову, работают настоящие HR профессионалы, которые помогают более чем 2 тысячам сотрудников каждый день ощущать себя частью большой семьи Coca-Cola HBC. Сфера ответственности HR департамента достаточно широка: начиная от идентификации и привлечения талантов, которые смогут максимально реализовать себя в нашей компании, стать успешными; продолжая административными сервисами (учет и начисление заработной платы, разработка схем материального и нематериального вознаграждения, дополнительных благ); также мы, как HR вместе с Бизнес Лидерами работаем над постоянным ростом вовлеченности наших сотрудников и усилением нашего бренда работодателя. И, конечно, мы помогаем развиваться Лидерам, Командам и Талантам.

– Почему эта миссия так важна, что выделяется в отдельное направление HR-стратегии?

– Мы искренне верим, что обучение и развитие талантов сотрудников, является одной из основных задач Лидеров. А наша роль состоит в том, чтобы помогать, направлять, предоставляя инструменты для совершенствования самих и для эффективного управления своими командами, обучаясь и внедряя инновации. У нас есть Программы ускоренного развития, которые помогают Талантам быть более подготовленными к следующим шагам в карьере, наши программы основаны на принципе 10-20-70, где 10% необходимых знаний и навыков дает теоретическое обучение, 20% – наставничество и менторство коллег, а 70% – обучение на рабочем месте, непосредственное вовлечение в проекты. Очень большое внимание мы уделяем развитию наших Бизнес-лидеров. Это Руководители отделов, функций, постоянно повышающие планку своих достижений, вдохновляющие свои Команды на новые свершения, Лидеры, которые учатся сами и мотивируют своих подчиненных постоянно учиться, именно такие Лидеры формируют нашу бизнес-стратегию.

– Как работает этот механизм?

– У нас есть ТОП75 Бизнес-лидеров, которые совместно разрабатывают стратегию Компании и намечают конкретные пути ее реализации. Начинается эта работа с подготовки ежегодного бизнес-плана, стратегии. После чего, стратегия становится планом конкретных действий и индикаторов, согласованных как внутри подразделения, так и с другими функциями. А уже регулярный их мониторинг и оценка производится с помощью системы KBIs.

– Что помогает успешно решать все эти HR-задачи в условиях существующей сегодня ситуации на рынке труда?

– Мы очень гордимся тем, что создали уникальную корпоративную культуру, которая отображает наши ценности; позволяет нашим Коллегам ежедневно познавать новое, расти в плане карьеры и профессионально. У нас каждый сотрудник вовлечен в достижение общей цели, видит результат своего труда и свой вклад в успех компании. Мы поощряем стремление к большему – достижениям, развитию, новым направлениям, чем искренне гордимся, признаем выдающиеся результаты наших коллег. Нам важно, что наша корпоративная социальная ответственность выражается не только в постоянно совершенствующейся системе материальной и нематериальной мотивации, а прежде всего – в устойчивом развитии бизнеса. Мы инициируем корпоративные мероприятия такие как «День семьи Кока-Кола» и социальные проекты, в которых активно участвуют наши сотрудники: «Зеленый день», «День донора», программа развития молодежи в интернатах. Что еще важно — это то, что каждое рабочее место в Кока-Кола создает 19 дополнительных рабочих мест в смежных сферах украинской экономики, согласно исследованию компании GfK. Именно наши люди – это cекретный ингредиент нашего успеха!