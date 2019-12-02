Точка зростання: як Syngenta розвиває аграрну освіту в Україні

Позиция

Ми завжди наголошували і наголошуватимемо, що наші співробітники — головна цінність Syngenta, і для нас надзвичайно важливо, що вони самі займають проактивну позицію у створенні цінностей для компанії, зокрема соціальних.

Як відомо, головною складовою успіху побудови сильного бренда роботодавця є активне залучення людей, які працюють у компанії. Нам вдається не лише активно залучати колег у проекти, а й давати їм можливість бути генераторами нових ініціатив.

Найактивніше наші співробітники беруть участь в освітніх проектах компанії, спрямованих на вирішення таких важливих суспільних і бізнес-завдань:

Виховання майбутніх кадрів: розвиток талантів, передача досвіду й експертизи. Оновлення та реформування системи освіти та підходів до виховання майбутніх фахівців. Привернення уваги талановитої молоді до агробізнесу.

Якщо зазвичай роботодавці шукають молодих фахівців серед випускників вишів, максимум — студентів, то Syngenta будує співпрацю з майбутнім поколінням, починаючи з учнів випускних класів середніх шкіл.

Нам приємно зазначити, що навчальні заклади співпрацю з Syngenta вважають вагомим внеском у розвиток освіти в Україні, зокрема, йдеться про впровадження новітніх технологій і методів навчання, у тому числі дуальної та дистанційної освіти. До того ж наша компанія має багаторічний успішний досвід співпраці із середніми та вищими навчальними закладами. Нами реалізовано такі потужні освітні проекти, як STEM, «Карта професій», «Твоє майбутнє в Агро».

У 2017 році у співпраці з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді відкрито «Агроклас» — модернізований навчальний клас, оснащений належним технічним і лабораторним обладнанням для проведення занять агрономічного напряму серед учнів середніх і старших класів. Ми продовжуємо активне співробітництво з Центром: на регулярній основі організовуємо різноманітні освітні заходи, такі як Аграрний форум учнівської молоді в Одесі, виїзні семінари на наші дослідні ділянки та діагностичну лабораторію в Білій Церкві для вчителів та учнів, де проводяться лекції, семінари та майстер-класи. Загалом у таких заходах задіяно понад 20 наших співробітників, які із задоволенням діляться знаннями та досвідом і дуже пишаються, що їхній індивідуальний внесок впливає на формування знань майбутніх аграріїв.

Цього року ми запустили новий освітній проект Generation A, спрямований на співпрацю з університетами. Generation A — це проект про агроосвіту, нове покоління Aльфа та підготовку досвідчених кадрів для аграрної галузі.

У межах проекту компанія Syngenta підписала Меморандуми про науково-технічну, дослідницьку та демонстраційну співпрацю з Полтавською державною аграрною академією (ПДАА) й Одеським державним аграрним університетом (ОДАУ). Спільна робота будуватиметься в рамках проекту Generation A.

У межах освітньої програми наймотивованіші студенти агрономічних спеціальностей обох вишів отримають можливість попрактикуватися з досвідченими менторами Syngenta у справжніх польових умовах і лабораторіях, навчитися сучасних технологій, освоїти інноваційні підходи, роботу на новітньому обладнанні й водночас прокачати комунікабельність і вміння працювати в команді.

Можливості майбутньої кооперації високо оцінюють в обох університетах. Зі слів Миколи Маренича, канд. с.-г. наук, декана факультету агротехнологій та екології ПДАА, спільний проект допоможе отримати випускника, набагато більш підготовленого до потреб сучасного агробізнесу.

Ми розуміємо, що потенціал розвитку сільського господарства полягає в поєднанні людей та інноваційних технологій, і така комбінація має безмежні перспективи. Саме люди є рушієм змін, а молоді, активні, амбітні, мотивовані та навчені студенти — неоціненний внесок у майбутнє країни.

Для нас також дуже важливим є залучення колег з різних підрозділів у освітні проекти. Вони сповнені ентузіазму, їм подобається ділитися знаннями та досвідом, робити свій внесок у виховання майбутніх професіоналів і щасливе майбутнє України.

Олена Коваленко, директор по роботі з персоналом компанії Syngenta в Україні