Для финансирования стартапов выделено 440 млн грн, – Гончарук

Деньги будут выделяться в форме грантов, а не в виде участия в капитале

Общий объем программы финансирования украинских стартапов составляет 440 млн грн. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает "Урядовый портал".

"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed. Уже к концу этого года проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", – пояснил он.

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Основные сферы финансирования: искусственный интеллект, дополненная реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборона, медицина и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехника, профессиональные услуги, программное обеспечение как услуга, производство, электронная коммерция, интернет вещей.

Первый pitch-event, то есть короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией, по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

Украинский фонд стартапов - это государственный фонд, основанный по инициативе правительства. Его миссией является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям. Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не в виде участия в капитале. Претенденты на финансирование оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина за год опустилась на семь пунктов в индексе инновационности и выпала из ТОП-50 стран. Об этом свидетельствует Bloomberg Innovation Index.