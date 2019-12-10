"Снежка-Украина" – 20 лет опыта на украинском рынке

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Для предприятия 20 лет деятельности – это важная дата. Все это время компания интенсивно развивается, профессионально и качественно растет согласно изменениям и новым вызовам на украинском рынке лакокрасочных материалов.

В течение 20 лет предприятие активно развивает собственную инфраструктуру. Сегодня "Снежка-Украина" – это мощное производство, которое объединяет два цеха, лабораторию по контролю качества производства, склад готовой продукции и современный офис.

О привлекательности украинского рынка говорит Президент Группы компаний "Śnieżka" Петр Микрут:

"Украинский рынок является чрезвычайно привлекательным для Группы компаний "Śnieżka". Украина – это большое европейское государство с населением около 40 миллионов жителей, больше, чем Польша, в котором Śnieżka начинала деятельность и достигла первых успехов. Поэтому потенциал украинского рынка: с одной стороны, близость его, как нашего соседа, с другой стороны, – Украина быстро развивается, поэтому есть много объектов для восстановления, покраски и строительства, в следствии чего этот рынок привлекателен для производителей красок.

Śnieżka и в дальнейшем будет концентрировать свою деятельность в сегменте декоративных красок, в частности водорастворимых. По мере развития экологических трендов, и учитывая то, что украинские потребители еще большее внимание будут обращать на экологию, наши продукты в этом сегменте будут еще более интересными и привлекательными".

Предприятие "Снежка-Украина" – ответственный производитель, заботящийся о применении экологических технологий в производстве продукции и соответственно о ее сертификации. Изделия компании "Снежка-Украина" успешно прошли экологическую сертификацию и внесены в Реестр экологически сертифицированной продукции Украины.

За годы становления и развития предприятие "Снежка-Украина" наращивает объемы производства современных водоэмульсионных красок, шпаклевок и других лакокрасочных материалов, поскольку спрос на этот вид продукции постоянно растет, соответственно увеличивается потребность в расширении ассортиментной линейки изделий компании. Доверие и расположенность потребителей постоянно побуждают предприятие производить высококачественную продукцию, которая является востребована на рынке и отвечает современным требованиям и ожиданиям.

Говорит генеральный директор ООО "Снежка-Украина" Марек Павлусь:

"На протяжении своей деятельности "Снежка-Украина" не только активно развивает инфраструктуру предприятия и кадровый потенциал, а также непрерывно расширяет ассортимент, приспосабливая его к потребностям и требованиям украинского рынка. Сегодня предлагаем свои продукты под различными торговыми марками, в частности, Śnieżka, ACRYL-PUTZ, VIDARON, FOVEO TECH. Это позволяет нам предлагать нашим клиентам высококачественные продукты в разных ценовых сегментах.

"Снежка-Украина" построила очень хорошее сотрудничество со своими бизнес-партнерами. Это помогло нам создать широкую сеть дистрибуции, что позволяет доставлять нашу продукцию в самые отдаленные уголки Украины. Мы сотрудничаем со строительными гипермаркетами, а также развиваем сеть фирменных салонов и специализированных магазинов".

Для известного производителя социальная ответственность является в приоритете, поэтому на протяжении своей деятельности активно помогает учреждениям социальной сферы. С 2012 года предприятие реализует в Украине программу "Цветной мир детства", которая адресована детским лечебным учреждениям Украины. Этот проект помогает в ремонтах и красочном оформлении стен интерьеров медицинских учреждений, создавая благоприятную позитивную атмосферу для маленьких пациентов.

Несколько лет подряд предприятие налаживает взаимодействие с профессиональными учебными заведениями в сфере государственно-частного партнерства. При поддержке Министерства образования и науки Украины ООО "Снежка-Украина" совместно с образовательными учреждениями открывает учебно-практические центры "Śnieżka". Такой формат сотрудничества позволяет производителю делиться с мастерами, учениками профессиональных учебных заведений опытом и знаниями по применению материалов Группы компаний "Śnieżka", что изготовленные на основе инноваций.

За 20 лет компания получила немало наград, и в этом году предприятие стало победителем Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики-2018" в области "Обрабатывающая промышленность".

Приобретя 20-летний опыт в производстве лакокрасочных материалов, перед компанией "Снежка-Украина" – новые планы, замыслы и перспективы.