Депутаты утвердили дополнительные меры по противодействию рейдерству в земельных отношениях

Будет налажен автоматический обмен информацией между Госгеокадастром и Госреестром имущественных прав

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, направленный на повышение эффективности противодействия рейдерству.

"Госреестр и Госгеокадастр будут действовать в автоматическом режиме обмена информацией, законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре сведения о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и внести их в кадастр в сжатые сроки, также вводятся предохранители от подделки нотариальных документов", - сказал глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, представляя законопроект.

Законом вносится изменения в ряд законодательных актов, которые должны сделать невозможными:

неправомерное завладение землями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земель;

захват имущества сельскохозяйственных предприятий;

остановку деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на их активы, силового противодействия их производственной деятельности, поглощения предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав.

Документ также устанавливает, что если одна сторона договора аренды земли хочет отказаться от его автоматического продления, то за 30 календарных дней до истечения срока договора, должна подать заявление об этом. В противном случае действие договора продлевается на тот же срок и теми же условиями.

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