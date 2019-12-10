Заявление относительно судебного произвола в деле о незаконном присвоении активов государственного Укргазбанка

Позиция

Защита интересов многочисленных клиентов и недопущения нанесения экономического ущерба государству со стороны недобросовестных заемщиков является одним из приоритетов работы Укргазбанка. И чем эффективнее Банк защищает свои законные права, тем чаще сталкивается с преступными схемами недобросовестных заемщиков – до сговоров с госрегистраторами и представителями органов судебной власти. Об этом говорится в заявлении банка.

Крайне вопиющим стало судейский произвол Северного апелляционного хозяйственного суда от 12.11.2019 по делу № 910/2605/19 по иску банка к ЗАО "Киев-Одежда" о взыскании задолженности по кредиту.

Дело в том, что указанным постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда отменено принятое в пользу Банка решения Хозяйственного суда Киева от 21.08.2019 и принято новое решение об отказе в иске.

История судебных тяжб между банком и Киев-Одеждой продолжается не один год. В октябре 2008 года и феврале 2009 года между банком и Киев-Одеждой было заключено два кредитных договора на общую сумму более 236 млн грн. В обеспечение по договорам Киев-Одежда передал банку недвижимое имущество - административно-производственный комплекс площадью 20 732,5 кв. м. по адресу: г. Киев, ул. Куреневская, д. 2-Б. Киев-Одежда своих обязательств не выполнил, кредитную задолженность не погасил. Соответственно, с 2009 года Банк был вынужден обращаться в суды для взыскания задолженности с заемщика.

Однако, в суд в интересах Киев-Одежды была предоставлена копия договора переуступки от 01.04.2009, якобы заключенного между Укргазбанк и компанией по законодательству США Jupiter Service LLC. По этому договору Банк якобы передал все права требования по кредитным договорам в пользу компании Jupiter Service LLC. Хотя в суде банк отмечал, что никогда не заключал указанного договора, оригинал которого так и не был предоставлен для осмотра и исследования. Судами было отказано Банку в удовлетворении иска из-за якобы уступки права требования и отсутствия прав кредитора по Киев-Одежде.

Соответственно, Банк обратился в суд с иском к компании Jupiter Service LLC о взыскании задолженности. И вот в процессе рассмотрения дела № 910/25766/13 было установлено, что никакой договор переуступки между Банком и компанией Jupiter Service LLC не подписывался и не мог быть заключен, поскольку еще с 01.11.2008 компания была ликвидирована в административном порядке. Кроме того, судами было установлено еще целый ряд обстоятельств, которые подтверждают отсутствие договора между Банком и Jupiter Service LLC и недобросовестность действий руководителей Киев-Одежды, направленных на завладение средствами Банка.

После этого Банк обратился с иском о взыскании на предмет ипотеки (дело № 910/3257/16). С целью препятствования Банку Киев-Одежда продал это недвижимое имущество связанной компании - ООО "Анмейд Групп".

Несмотря на противодействие Киев-Одежды хозяйственными судами первой и апелляционной инстанций было рассмотрено дело и принято законные решения, которые удовлетворили иск Банка. В счет погашения задолженности Киев-Одежды решено взыскать взыскание путем признания за Банком права собственности на это недвижимое имущество. Таким образом, при рассмотрении дела суды наконец подтвердили, что именно Банк является кредитором Киев-Одежды, а не компания Jupiter Service LLC.

В то же время, Верховный Суд, рассматривая дело в кассационном порядке, 21.11.2018 отменил решения судов и отказал в удовлетворении иска Банка с формальным основанием – в связи с изменением судебной практики о том, что обращение взыскания на предмет ипотеки способом признания права собственности на имущество не является судебным способом защиты.

После этого Банк был вынужден подать новый иск против Киев-Одежды о взыскании задолженности по кредиту. Решением Хозяйственного суда. Киева от 21.08.2019 по делу № 910/2605/19 иск Банка удовлетворен и было решено взыскать с Киев-Одежды задолженность по кредиту.

Однако, коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе председательствующего судьи Зубец Ларисы Петровны, судей Мартюк Антонины Ивановны и Буравлева Сергея Ивановича по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Киев-Одежды 12.11.2019 решили отказать в удовлетворении иска банка, мотивируя это действительностью договора переуступки от 01.04.2009 между Банком и компанией Jupiter Service LLC.

Банк считает такое решение абсолютно произвольным, поскольку коллегия судей полностью проигнорировала доводы Банка и обстоятельства незаключения договора переуступки, установленные судами при рассмотрении дела. Учитывая вышеизложенное, подчеркиваем, что АБ "Укргазбанк" является законным владельцем административно-производственного комплекса по адресу: г. Киев, ул. Куреневская, д. 2-Б, который перешел банку вследствие невыполнения заемщиком - ОАО "Киев-Одежда" своих обязательств по своевременному возврату кредита и уплате процентов.

С целью недопущения нанесения экономического ущерба государству, АБ "Укргазбанк" и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для предотвращения незаконного присвоения имущества, а также привлечения лиц, причастных к этой преступной схемы к уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

Для этого Банк уже направил жалобу в Высший совет правосудия (письмо №117 / 38088/2019 от 04.12.2019р), заявление в Службу Безопасности Украины (исх. №117 / 38216/2019 от 05.12.2019р.), заявление в Генеральную прокуратуру Украины (исх. №117 / 38217/2019 от 05.12.2019р.), заявление в Государственное бюро расследований (исх. №117 / 38215/2019 от 05.12.2019).

Также Банком готовится кассационная жалоба на это своевольное решение судей Северного апелляционного хозяйственного суда от 12.11.2019. Надеемся, что Верховным Судом, для которого принцип верховенства права должен быть не чуждым, будет предоставлена надлежащая оценка всем обстоятельствам дела № 910/2605/19 и принято в конце концов законное и справедливое решение.