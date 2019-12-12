Пятый энергоблок ЗАЭС перешел с российского на американское ядерное топливо
2019-12-12 09:38:12
Если на Запорожской АЭС останутся довольны топливом Westinghouse, через год его будут использовать уже в промышленных целях
Энергоблок №5 Запорожской АЭС полностью перешел с российского на американское топливо Westinghouse.
Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Еще три энергоблока атомной электространции сейчас загружают одновременно и российским, и американским топливом.
На АЭС объясняют переход на топливо Westinghouse "обспечением энергетической безопасности" Украины. Тем более, топливо "ТВС-WR демонстрирует хорошие результаты по механической стабильности".
Американское топливо также позволит повысить общий уровень мощности энергоблока на 1,5%.
Если же на ЗАЭС останутся довольны топливом Westinghouse, через год его будут использовать уже в промышленных целях.
Ранее Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РФ, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse.
Нынешний договор "Энергоатома" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.
Также Westinghouse думает над организацией в Украине и производства ядерного топлива.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2017 году Американская ядерноэнергетическая компания Westinghouse Electric, принадлежащая японскому концерну Toshiba, заявила о банкротстве.
- Но шведский сегмент производства ядерного топлива Westinghouse Sweden тогда был намерен не только продолжить, а и расширить контракт с Украиной на поставку ядерного топлива и оказания услуг.
- Уже в 2018 году третий блок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области стал первым в Украине, который начал работать только на топливных сборках американской компании Westinghouse.