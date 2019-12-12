Пятый энергоблок ЗАЭС перешел с российского на американское ядерное топливо

Если на Запорожской АЭС останутся довольны топливом Westinghouse, через год его будут использовать уже в промышленных целях

Энергоблок №5 Запорожской АЭС полностью перешел с российского на американское топливо Westinghouse.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Еще три энергоблока атомной электространции сейчас загружают одновременно и российским, и американским топливом.

На АЭС объясняют переход на топливо Westinghouse "обспечением энергетической безопасности" Украины. Тем более, топливо "ТВС-WR демонстрирует хорошие результаты по механической стабильности".

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Американское топливо также позволит повысить общий уровень мощности энергоблока на 1,5%.

Если же на ЗАЭС останутся довольны топливом Westinghouse, через год его будут использовать уже в промышленных целях.

Ранее Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РФ, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse.

Нынешний договор "Энергоатома" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.

Также Westinghouse думает над организацией в Украине и производства ядерного топлива.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2017 году Американская ядерноэнергетическая компания Westinghouse Electric, принадлежащая японскому концерну Toshiba, заявила о банкротстве.

Но шведский сегмент производства ядерного топлива Westinghouse Sweden тогда был намерен не только продолжить, а и расширить контракт с Украиной на поставку ядерного топлива и оказания услуг.