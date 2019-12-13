Украина и Молдова подписали меморандум по поставкам газа

Украина готова в порядке исключения поставлять газ в Молдову, если о транзите из РФ в Европу не договорятся

Украина сможет поставлять Молдове газ и электричество, если не сработает ни один из намеченных ранее сценариев поставки российского газа в Молдову.

Об этом на заседании правительства Молдовы заявил премьер-министр Ион Кику, передает Newsmaker.

"В порядке исключения Украина готова предоставить нам газ. Я уверен, что до этого не дойдет, но хотелось бы еще раз подчеркнуть о готовности соседней страны поддержать нас", – заявил Кику.

В то же время, Кику надеется, что Украина и РФ смогут договориться о транзите газа, и Молдова будет получать газ по привычному маршруту.

Замглавы Минэнерго Украины Константин Чижик также заявил, что "меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, а также устранению и предупреждению серьезных нарушений в энергетических сетях".

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября премьер Майя Санду заявила, что если Украина и РФ не договорятся по транзиту газа, Молдова на зиму может остаться без российского газа.

В то же время, у Молдовы "есть некоторые технические решения". Одно из них состоит в том, чтобы закупать и хранить газ в Украине, хотя объемов хранения, которые может предложить Украина, не хватает для обеспечения газом всей территории Молдовы.