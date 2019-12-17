Через три года Украина откажется от кредитов МВФ, страна будет "самодостаточной", – Маркарова

Через 2-3 года украинцы увидят в стране "абсолютно другую экономику", уверяет министр финансов

У Украины есть все шансы через три года стать "самодостаточной" страной.

С таким заявлением в эфире ICTV выступила министр финансов Оксана Маркарова.

"В этот раз у Украины реально есть шансы через три года стать абсолютно самодостаточной... Если посмотреть на 2019-2021 годы, то на них попадают пики выплат и обслуживание долгов, часть которых были накоплены раньше", – начала Маркарова.

По словам министра, до 2013 года у Украины большая часть долга была в валюте и он был краткосрочным. Теперь же эти вопросы решены, к тому же команда Маркаровой впервые разместила на украинском рынке шестилетние бумаги.

"На сегодня мы резко сокращаем долг к ВВП, а с другой стороны – делаем все для роста экономики", – заверила министр.

Также Маркарова прокомментировала новую программу сотрудничества с МВФ, которую в Украине называют "последней программой".

"Эта программа на три года – мы ее внутри называем "последняя программа", из которой мы не выйдем наполпути, а завершим. И продолжим наше сотрудничесво с фондом как страна, которая не нуждается в новом кредитовании", – пообещала она.

Таким образом, через 2-3 года украинцы смогут увидеть "абсолютно другую экономику" в стране, подытожила министр финансов.

Как ранее сообщал Фокус:

8 декабря президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и стороны договорились о новой программе сотрудничества: $5,52 млрд на три года.