Активы Укргазбанка за 11 месяцев увеличились на 32%
2019-12-21 10:11:22
Прибыль Укргазбанка за ноябрь составила 260 млн грн
По итогам января-ноября 2019 года Укргазбанк получил прибыль в 836 млн грн, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные отчетности банка.
Прибыль Укргазбанка за ноябрь составила 260 млн грн. Активы банка за 11 месяцев 2019 увеличились на 32% - до 108, 7 млрд грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- По итогам года государственный Укргазбанк ожидает прибыль в размере свыше 1 млрд грн, что соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 годы.
- По результатам работы за 9 месяцев Укргазбанк занимает 4 позицию по размеру активов и 1 позицию в банковской системе по объему средств клиентов юридических лиц. Перевыполнение чистой прибыли относительно плана составило 278
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