Fitch улучшило рейтинг жизнеспособности Приватбанка и сохранило его для трех других госбанков

Все четыре банка продолжают зависеть от сложной текущей ситуации в Украине

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Приватбанка с "B-" до "B" и подтвердило аналогичные рейтинги Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B-". При 'том все три банка удалены из списка на пересмотр. Об этом говорится в пресс-релизе Fitch.

Аналитики агентства считают, что повышение рейтинга Приватбанка отражает улучшение его финансовых показателей, а именно:

стабилизацию качества активов;

уменьшение количества унаследованных проблемных активов;

повышение рентабельности;

возврат к росту кредитования;

снижением расходов на обесценение кредитов.

Рейтинги других банков подтверждены, но не повышены из-за большого количества проблемных кредитов.

При этом все четыре банка продолжают зависеть от сложной текущей ситуации в Украине, значительной долларизации кредитования, значительных пакетов государственных облигаций – от 28% до 56% – в общем объеме их активов.

"Склонность украинской власти к поддержке всех четырех банков остается высокой, учитывая, что государство владеет 100% уставного капитала банков (95% - Укргазбанка), их высокую системную значимость, рекордные показатели поддержки капитала при разном правительстве... Однако возможности властей по предоставлению поддержки ограничены", – отметили аналитики Fitch.

Как ранее сообщал Фокус: