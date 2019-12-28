Сила в водороде: Panasonic представил инновации для использования нового источника энергии

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Правительство Японии заявило об амбициозной цели – до 2050 года на 80 процентов сократить выбросы парникового газа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал: "Япония будет принимать на себя управление эпохальными инновациями такими, как создание водородного общества, которое помогает защитить окружающую среду и способствует росту экономики". Страна хочет создать глобальную цепь по поставке водорода, а также создать большой рынок для его сбыта до 2030 года. Проектировщики прогнозируют выпуск 800 000 автомобилей, работающих на водороде, и пяти миллионов термоэлектрических генераторов для частных домов.

Для реализации национальной стратегии большие корпорации уже начали внедрять в жизнь свои инновации. Так, компания Panasonic недавно представила первый в мире термоэлектрический генератор для частных домов, который не отделяет водород из газа, а именно из чистого водорода производит электроэнергию и горячую воду.

Новый термоэлектрический генератор поступит на рынок в рамках масштабного проекта: во время реконструкции спортивной деревни для Летних Олимпийских игр 2020 в Токио часть из 4 000 квартир получит свои собственные термоэлектрические генераторы, а весь жилой квартал дополнительно будет оснащён парком термоэлектрических генераторов мощностью 30 киловатт.

Помимо этого, Panasonic уже построила водородную заправочную станцию “H2 Kusatsu Farm”, расположенную в городе Кусацу. Она производит чистый водород. Его можно стабильно поставлять, а также легко транспортировать и хранить в течение длительного времени. Благодаря этим характеристикам, а также эффективному использованию в сочетании с другими возобновляемыми источниками энергии, например, солнечной, гидро- и ветрогенерацией, водород вызывает глобальный интерес как потенциальный источник энергии нового поколения для декарбонизованого общества.

Япония активно масштабирует стратегию и на другие страны. Топливные элементы Panasonic и компании Viessman используются в Германии и Великобритании еще с 2014 года. В целом, сейчас ведутся переговоры с 7 европейскими странами о дальнейшем использовании водорода, как нового источника альтернативной энергии.