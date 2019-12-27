"Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну", – пообещал Коломойский "Схемам"
2019-12-27 16:14:37
Олигарх продолжает демонстрировать уверенность в своей победе в деле Приватбанка
Игорь Коломойский рассчитывает вскоре вернуть контроль над "Приватбанком". Причем не обязательно через суды, но "законным путем". Об этом он сказал в видеоинтервью журналисту проекта "Схемы: коррупция в деталях" Михаилу Ткачу.
Интервью состоялось 25 декабря в холле одного из киевских отелей, в котором одновременно с Коломойским находились руководитель Офиса президента Андрей Богдан и несколько бизнес-партнеров Коломойского.
Фрагмент интервью:
– За время, когда вы вернулись в Украину, ваш бизнес никак нигде не проиграл. В судебных делах вы побеждаете.
– А когда был Порошенко, какие мои бизнесы проиграли?
– Когда был Порошенко, вы были не в стране и вы потеряли Приватбанк.
– Вы о бизнесе, да? Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну.
– Вы думаете, что вы вернете?
– Вообще даже не сомневаюсь.
– Именно через суды?
– Не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству.
– Скажите, пожалуйста, а почему тогда ...
– Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости.
Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал. Богдан на вопросы журналистов не ответил.
Как ранее сообщал Фокус:
- Коломойский не хочет создавать давление на апелляционный суд перед заседанием по законности национализации Приватбанка – "все же и так знают, что национализация была нечестной".
- Коломойский заявил, о необходимости улучшения отношений с Россией, поскольку США настроены на "войну с РФ до последнего украинца".