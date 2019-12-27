На "польских" заробитчан приходится треть денежных переводов в Украину, – НБУ
2019-12-27 19:48:12
Из Польши в Украину за третий квартал-2019 прислали $1 млрд
Объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил $3140 млн, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в квартальной статистике Национального банка.
НБУ сообщает, что учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в страну.
Больше всего переводов поступило в Украину из Польши – на $1050 млн. Далее идут Чехия ($295 млн), Россия ($263 млн), США ($255 млн), Великобритания ($159 млн) и Италия ($121 млн).
Из стран ЕС поступило $2126 млн, что составляет 68% от общей суммы переводов в третьем квартале.
Объемы частных денежных переводов в Украину по основным странам
Как ранее сообщал Фокус:
- В Польше сейчас работают более миллиона трудовых мигрантов, а из Украины – почти 900 тысяч.
- В Лодзинском воеводстве живут и трудятся от 90 до 100 тысяч граждан Украины. Большинство из них – в Лодзи – около 80 тыс.человек. Таким образом, украинцы составляют одну шестую часть населения города.
- Полицейские в Польше задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в попытке разбойного нападения на своего работодателя.