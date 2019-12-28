Группа LPP обещает открыть в 2020 году до 30-ти новых магазинов в Украине
2019-12-28 15:08:57
Продажи компании в Украине в 2018 году выросли на 30%
Дочернее предприятие "ЛПП Украина", представляющее польского ритейлера LРP S.A., планирует увеличить количество собственных магазинов почти на 30%. Об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины.
LPP развивает fashion-бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. К началу 2019 года группа она управляла 93-мя магазинами в Украине (2 – Reserved, 23 – Cropp, 19 – House, 12 – Mohito, 14 – Sinsay и два аутлет-магазина). За год компания расширила сеть до 100 точек, открыв новые магазины Reserved, House и Sinsay.
В компании отметили, что Украина является третьим по величине зарубежным рынком для нее и одним из самых динамичных в портфеле группы. В 2018 году продажи у нас в стране выросли почти на 30%.
"В настоящее время мы строим наши магазины в Киеве и Полтаве, находимся в процессе проектирования объектов в Харькове и Одессе. В следующем году мы также хотим расширить свое присутствие в Черновцах, Кривом Роге, Луцке, Житомире, Днепре и Виннице", – сообщили в компании.
В начале ноября стало известно, что LPP арендовала 3000 кв. м в строящемся столичном ТРЦ Retroville под магазины брендов Cropp, House и Sinsay.
Динамика числа магазинов группы LPP
Чистая прибыль группы LPP, млн евро
Как ранее сообщал Фокус:
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