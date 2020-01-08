"Укрзализныця" обещает купить в 2020 году 26 новых пассажирских вагонов

В 2019 году компания капитально отремонтировала 29 вагонов

"Укрзализныця" (УЗ) в 2019 году ввела в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя – Крюковского вагоностроительного завода. Из них: 16 купейных вагонов и два – СВ. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Также компания подписала договор о поставке еще 26 вагонов в 2020 году.

При этом УЗ напоминает об убыточности для нее пассажирских перевозок. По результатам 2019, убытки в пассажирском секторе (в дальнем и пригородном сообщениях) могут превысить 12 млрд грн.

Приобретение пассажирских вагонов осуществляется за счет компании. УЗ не получает финансирования из государственного бюджета для обновления пассажирского подвижного состава, как это предусмотрено законом. Ранее в компании говорили о том, что пассажирские перевозки финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от перевозок грузов.

Кроме закупки новых УЗ также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта. В прошлом году она обновила 29 вагонов, потратив на это 340 млн грн.

В прошлом году в УЗ объявили о планах проиндексировать тарифы на пассажирские перевозки и за эти деньги обновить парк пассажирских вагонов.

Как ранее сообщал Фокус: