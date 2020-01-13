Рожкова рассказала, что будет в 2020-м году с учетной ставкой и курсом гривны

Ставка снижается, курс – укрепляется. Хотя гривна может умеренно колебаться в обе стороны, уточняет замглавы НБУ

В следующем году стоит ожидать более быстрого снижения учетной ставки.

Об этом в интервью Finclub рассказала замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"У нас в январе запланирован монетарный комитет, будем смотреть прогноз по ставке... Мы уже понимаем, что темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее", – рассказала Рожкова.

По ее словам, смягчение монетарной политики – следствие ослабления инфляционного давления. А снижение инфляции, в свою очередь, – следствие реструктуризации внешних долгов Украины.

Поэтому замглавы НБУ уже советует банкам готовиться к снижению ставок по кредитам.

"Хотя у нас и плавающий курс, который может отклоняться в разные стороны на небольшие величины, но покупательная способность национальной валюты растет", – добавила она.

Что касается курса, то, по словам Рожковой, общая тенденция к укреплению гривны – это отражение рыночных тенденций и рост производительности в агросекторе.

Также на курс повлияло внешнее финансирование, которое привлекали как государственные компании ("Нафтогаз"), так и частные ("Кернел").

"В 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться", – сказала напоследок Рожкова.

Как ранее сообщал Фокус:

НБУ несколько раз за прошдеший год снижал учетную ставку. Так, в апреле Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,5% годовых.