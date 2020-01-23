В Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука: об управлении "Укрзализныцей" речь не идет

Германский концерн будет консультировать украинскую государственную компанию по предпринимательским и техническим вопросам

В швейцарском Давосе достигнуто соглашение о сотрудничестве "Укрзализницы" с немецкой инженерно-консалтинговой компанией Deutsche Bahn. Германский концерн будет консультировать украинскую государственную компанию по предпринимательским и техническим вопросам, речь не идет об управлении украинской железной дорогой.

Об этом заявила представитель пресс-службы немецкой компании Керстин Экштайн, передает ТАСС.

По ее словам, меморандум о намерениях, где будут зафиксированы подробности сотрудничества, подпишут в Киеве в феврале 2020 года.

"Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Укрзализныцю" по предпринимательским и техническим вопросам. Предварительное соглашение было достигнуто вчера в Давосе", – сообщила Керстин Экштайн.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что Киев хочет "отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу".

Керстин Экштайн уточнила, что речь идет именно о консалтинге, а не "управлении" железными дорогами в Украине.

Deutsche Bahn – акционерное общество со 100-процентным государственным участием. Концерн был создан в 1994 году путем слияния двух железнодорожных операторов – западно- и восточно-германского. Сейчас он является одним из крупнейших железнодорожных концернов в Европе, располагая сетью дорог в 33,5 тыс. км.

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