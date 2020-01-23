В Украине стали чаще подделывать нацвалюту, – НБУ

2020-01-23 20:27:41

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Чаще всего в прошлом году подделывали купюры старого образца

Количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2019 году увеличилось до 2,9 штуки на 1 миллион настоящих купюр с 2,5 штуки в 2018 году. Тем не менее показатель остается стабильно низким.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Для сравнения, в странах ЕС в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 штук поддельных банкнот евро.

гривна, нацвалюта, НБУ

По данным НБУ, из-за усиленной системы защиты обновленных банкнот чаще всего в прошлом году подделывали купюры старого образца: номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.

В основном поддельные банкноты печатались на принтере и были рассчитаны на невнимательность кассиров и простых украинцев.

Что касается иностранной валюты, чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты номиналами 100 долларов США, 50 и 500 евро.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Национальный банк Украины в 2016 году изъял из обращения около 7 тысяч штук поддельных банкнот национальной валюты на общую сумму 1,7 миллиона гривен, что соответствует показателям 2015 года по количеству, однако на 40% больше по сумме.
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