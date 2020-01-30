Рост экономики Украины в конце 2019 года замедлился до 2,2%, – НБУ

Нацбанк ожидает, что рост вновь превысит 3% уже в первом квартале 2020 года

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%. Об этом на брифинге 30 января сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

В Нацбанке ожидают, что рост вновь превысит 3% уже в первом квартале 2020 года.

"По нашим оценкам, за оценкой роста ВВП в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2%. В отношении первого квартала текущего года у нас в настоящее время оценка роста выше 3%", – сказал Сологуб.

Напомним, что в третьем квартале 2019 года, по уточненным данным Госстата, ВВП Украины вырос на 4,1% в годовом измерении. Во втором квартале он увеличился на 4,6%, в первом – на 2,5%.

В 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.

Минэкономики на 2020 год подготовил два прогноза: согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, второму – на 4,8% (при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес-климат в стране).

Говоря о вспышке "уханьского" коронавируса, Сологуб отметил, что влияние на мировые рынки новой эпидемии соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели пока отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: