Держи 5!: Укргазбанк стал первым партнером госпрограммы Доступные кредиты 5-7-9 %

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Фонд развития предпринимательства подписал с Укргазбанком первый договор о государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для украинского бизнеса, сообщает Министерство финансов. "Таким образом, государственная программа, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского, уже имеет надежного партнера в лице Укргазбанка, который поможет обеспечить малых предпринимателей доступными финансовыми ресурсами для развития своего дела", – говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

"Мы первыми присоединились к сотрудничеству с Фондом, а потому уже с 3-го февраля государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" станет доступной для каждого предпринимателя. Финансирование смогут получить как бизнесмены с опытом, так и новички. Это новые рабочие места, это миллиарды инвестиций в экономику, это постепенное улучшение деловой и обычной жизни в целом", – отметил заместитель председателя правления Укргазбанка Евгений Мецгер.

Реализация этой программы предусматривает создание ряда инструментов удешевления и доступности кредитов, а это — удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно выплачиваться комиссия банков в 0,5-1%). Процент зависит от размера и типа бизнеса:

5% годовых – если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

При этом для предпринимателей, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но ставка не может быть ниже 5%).

Предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога (оплата за гарантию составляет 0,5% от размера кредита).

По предварительным оценкам Министерства финансов, около 50 000 заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году, что будет способствовать росту уровня занятости в Украине, развития инновационных и эффективных предприятий, а затем расширять налоговую базу и увеличивать доходы в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать программу.