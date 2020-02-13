МАН Трак енд Бас представляє нове покоління вантажних автомобілів

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МАН Трак енд Бас вперше за 20 років представляє повністю нове розроблене покоління вантажних автомобілів, яке послідовно орієнтується на мінливі вимоги транспортної галузі та встановлює нові стандарти - серед іншого - систем допомоги, орієнтації водія та цифрових мереж.

Нове покоління вантажних автомобілів МАН пропонує все, що клієнти та водії завжди цінували та очікували від своїх автомобілів МАН - і навіть більше. Воно об'єднує перевірені достоїнства з розробками, повністю орієнтованими на майбутнє, щоб зняти тягар з експедиторів та водіїв та полегшити їх щоденну роботу, незважаючи на все складніші рамкові умови. Роблячи так, МАН зосереджується на чотирьох основних аспектах: водія на робочому місці, ефективності транспортного засобу та його надійного використання, а також міцному та компетентному партнерстві для клієнтів.

Нове покоління вантажних автомобілів досягає значних скорочень викидів CO2 та дозволяє економити паливо до восьми відсотків . Нещодавно розроблена система допомоги при повороті дозволяє запобігти серйозним аваріям у міському руху - за чотири роки до введення передбаченого законодавством. Система допомоги при зміні смуги руху також попереджає водія транспортних засобів на сусідніх смугах. МАН з самого початку залучає клієнтів та водіїв до процесу розробки нового покоління вантажівки, щоб їхні вимоги могли послідовно зробити свій внесок до створення нового автомобіля.

«Ми робимо бізнес наших клієнтів простішим, ефективнішим і тим самим більш успішним. Спрощення бізнесу - це наше гасло, наша обіцянка. Нове покоління вантажних автомобілів МАН дозволяє нам досягти цього більш всебічно, ніж будь-коли раніше».

Йоахім Дреес, голова ради директорів МАН Трак енд Бас

«Спрощення бізнесу» - мінлива транспортна галузь

Сьогодні вимоги у всіх сферах транспортної галузі є різноманітнішими та складнішими, ніж будь-коли - прогнози на майбутнє вказують на те, що фундаментальна трансформація галузі проходить на «повній швидкості». Це несе великі проблеми - обсяг транспорту лише в ЄС повинен збільшитися ще на 40 відсотків у найближчі 20 років. У той же час, суворі нормативно-правові норми мають на меті зменшити викиди CO2 на 15 відсотків до 2025 року (з додатковим зменшенням на 30 відсотків до 2030 року). Що ще гірше, так це зріст дефіциту водіїв. Згідно з поточною статистикою, в Німеччині буде бракувати близько 150 000 кваліфікованих професійних водіїв лише в найближчі два роки. Крім того, все більш повна всеохоплююча діджиталізація у всіх логістичних процесах встановлює швидкі темпи для транспортних компаній.

«Наші клієнти очікують, що ми дамо їм відповіді на ці питання, і це правильно», - резюмує Йоахім Дреес, голова ради директорів МАН. «Заради них нам потрібно бути на крок попереду цих змін з усіма їх прямими та непрямими наслідками. Це величезне, але в той же час надзвичайно захоплююче завдання - це означає, що як виробник своєї продукції нам потрібно думати в інших, нових вимірах. Що ми й робимо з нашим новим поколінням вантажних автомобілів».

Ось чому нове покоління вантажних автомобілів МАН пропонує все, що клієнти та водії завжди цінували та очікували від своїх автомобілів МАН - і навіть більше. Воно об'єднує перевірені достоїнства з розробками, повністю орієнтованими на майбутнє, щоб зняти тягар з експедиторів та водіїв та полегшити їх щоденну роботу, незважаючи на все складніші рамкові умови. Роблячи так, МАН зосереджується на чотирьох основних аспектах: водія на робочому місці, ефективності транспортного засобу та його надійного використання, а також міцному та компетентному партнерстві для клієнтів.

«Відмінно підходить для водія» - водій понад усе

Щоб оптимізувати робоче місце у вантажівці та відрегулювати його так, щоб воно краще відповідало щоденним потребам водія, їх продуктивність та мотивацію потрібно ставити на перший план. Зрештою, вирішальними складовими для економічного успіху транспортної компанії є відданість та задоволення водіїв. Ось чому нове покоління вантажних автомобілів МАН встановлює стандарти щодо зручності користування, оптимальної ергономіки, експлуатації, яка є більш інтуїтивно зрозумілою та надійною, мережі з цифровими пристроями та додатками та, що не менш важливо, оптимального простору, продуманої концепції зберігання та ідеального комфорту для сну - все це спрямовано на потреби, які визначалися на основі досвіду. Це тому, що МАН постійно включав досвід та відгуки водіїв та підприємців протягом усього процесу розробки. Сучасні системи допомоги, такі як нещодавно розроблена система допомоги при повороті, помічник в питаннях пробок на дорогах, а також допомога при зміні смуги руху допомагають зменшити навантаження на водія та забезпечити підвищення безпеки в дорожньому русі.

«Велика ефективність та економічність»

Діапазон двигунів Euro 6d, який був представлений ще у 2019 році, реалізує свій повний потенціал ефективності з новим поколінням автомобілів МАН. Ідеальна взаємодія вузлів з додатковими, нещодавно розробленими приводами зменшення споживання та програмними компонентами надає майбутнім автомобілям високий рівень ефективності. Таким чином, нове покоління вантажівок МАН економить до восьми відсотків пального порівняно з попередньою версією Euro 6c у класичних транспортних засобах на великі відстані, і таким чином досягається чітке зниження рівню викидів CO2.

Вдосконалена аеродинаміка нового дизайну автомобіля також грає свою роль у цьому скороченні. Крім того, МАН пропонує додаткові спрямовані та орієнтовані на практику варіанти навчання та інструктажу з цифровими додатками, щоб навчити водіїв ще більш ефективним методам водіння.

Комплексні вдосконалення компонентів, а також у сфері технічного обслуговування та сервісу скорочують витрати на термін служби. Так само, нове покоління вантажних автомобілів МАН пропонує значні переваги номінального навантаження для чутливих до ваги секторів застосування.

«Оптимізований час роботи» - максимальна доступність протягом усього терміну служби

МАН намагається зробити перевірене ще кращим з новим поколінням вантажних автомобілів, щоб також забезпечити в майбутньому давню якість продукції. Візьмемо для прикладу нещодавно розроблену, спрощену, потужну та нову архітектуру електроніки, яка значно покращить та розширить функціональність вантажних автомобілів.

Крім того, всебічно розвинена, діджиталізована система управління технічним обслуговуванням зменшує експлуатаційні витрати та забезпечує максимальну доступність нових автомобілів MAN TG