Оптимальні рішення сезону-2020 для аграріїв

Позиція

Що пропонує для сільгоспвиробника OKKO Group?

Чого нині потребує вітчизняний аграрій? Швидких і прозорих рішень для свого бізнесу, співпраці з надійними партнерами й оптимальних погодних умов для початку посівної. І якщо з останнім доводиться сподіватися на милість природи, проте аграрний ринок сповнений розмаїттям пропозицій для українських сільгоспвиробників. Головне – обрати й не помилитися з вибором.

Форвардна програма: пальне та мінеральні добрива без зайвої тяганини

Одним із таких оптимальних рішень для українського аграрія виявилася форвардна програма – доступний інструмент на ринку запозичень. За її допомогою фермер без зайвої тяганини й у короткі строки домовляється з трейдером про покупку майбутнього урожаю й отримує авансом частину його вартості. Гроші він може витратити на найнагальніші потреби – як правило, покупку мінеральних добрив і паливно-мастильних матеріалів. Ці видатки традиційно становлять до 50% собівартості польових робіт. Форвардна програма, окрім того, що звільняє від потреби заморожувати чималі кошти перед посівною, забезпечує збут вирощеної продукції за справедливою ціною. У межах програми фінансується вирощування зернових і масляних культур.

У 2018 році обсяг форвардних закупівель зерна становив 2,4 млрд грн. Першість на цьому ринку з частиною у приблизно 1 млрд грн утримує аграрний підрозділ холдингу ОККО Group.

«За розвитком форвардної програми компанія входить до трійки лідерів України, – наголошує Олександр Ніколенко, генеральний директор агронапряму ОККО Group. Основними партнерами форвардної програми є дрібні й середні господарства з угіддями від 500 до 30 тис. га, проте ми не робимо для потенційних партнерів жодних обмежень щодо розмірів земельного банку й відкриті до співпраці з усіма охочими».

«Під майбутній урожай контрактуємо 15 млн грн, – зазначає Олександр Хоменко, заступник директора ДП «Дослідне господарство «Асканійське». Підприємство ось уже три роки співпрацює з компанією за форвардною програмою. – Умови прості й доступні, погашення проходить в оптимальних умовах і строках, навіть попри те, що ми – державне підприємство. Купуємо мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали. Нас влаштовує якість продукції й краща, аніж у конкурентів, ціна».

Майже всі партнери, які починали працювати з ОККО Group, продовжили співпрацю й у поточному році. Чимало з них стали амбасадорами бренда, оскільки за їхніми рекомендаціями компанія отримала нових клієнтів.

«У співпраці з компанією нас приваблюють прийнятні відсотки перерахування – 10-11%, швидкий розрахунок і доступні ціни на добрива та паливо, – розповідає Геннадій Новіков, голова «Аграрного союзу України» та керівник ПП «Аскон». – Підприємство співпрацює з компанією два роки. Зараз на ринку дуже багато фальсифікату, тож ми беремо рідкі добрива і паливо винятково у наших партнерів. Навчені досвідом: імпортна техніка надто чутлива до якості пального».

До слова, за обсягами продажів пального за прямими контрактами сільгосппідприємствам на ринку рівних холдингу ОККО Group немає. Загалом же в аграрній сфері холдинг не новачок і має чималий бекграунд. До його складу входить «Концерн Хлібпром», що володіє низкою хлібопекарських і борошномельних підприємств у Львівській та Вінницькій областях.

Повноформатно в аграрний бізнес ОККО Group зайшов у 2016 році. Й у 2018-му за обсягами експорту зернових агронапрям групи увійшов до складу топ-20 компаній, не маючи ані власних полів, ані елеваторів, ані портових потужностей. Понад 70% сільськогосподарської продукції – пшеницю, кукурудзу, а також олійні – компанія нині продає за прямими експортними контрактами, решту збуває в Україні переважно мультинаціоналам у портах.

Аграрні розписки, власний автопарк зерновозів і склади під мінеральні добрива

Два роки тому компанія почала популяризувати аграрні розписки. Агробізнес OKKO Group одним із перших в Україні запропонував аграріям пальне, мінеральні добрива, кошти на умовах таких розписок. Фахівці компанії долучилися до проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з популяризації цього фінансового інструмента. З 1 січня 2018 року їх можуть оформити підприємства агропромислового комплексу в усіх регіонах держави.

«Станом на осінь 2019-го агронапрям ОККО відпрацював три повноцінних сезони, – наголошує Олександр Ніколенко. – Кожного сезону кількість заявок з боку сільськогосподарський підприємств зростала приблизно удвічі. Починали з 96-ти, станом на сьогодні – 400 заявок. У 2019 році загальна вартість заявок досягла 5 млрд грн».

Окрім розвитку форвардної програми як альтернативи банківським кредитам, компанія активно працює і в напрямі спотових закупівель на ринку зернових та олійних культур і продуктів їх переробки. Протягом 2016–2017 років на експорт відправлено близько 940 тис. т сільськогосподарської продукції. Минулий рік закрили з показником понад 949 тис. т.

Нині компанія розвиває власний автопарк зерновозів, що став вчасним рішенням під час так званої вагонної кризи кілька років тому, коли бракувало потягів для вивезення врожаю. З двадцяти автомобілів-зерновозів власний парк торік зріс удвічі. Загалом же обсяг інвестицій холдингу в проект становив близько 100 млн грн. Ще 11 млн вкладено у реконструкцію колишніх нафтобаз у Ярмолинцях на Хмельниччині та Новій Любомирці на Рівненщині під склади для сипких мінеральних добрив. Новий склад для зберігання рідких мінеральних добрив на кшталт КАС відкрито також у Вапнярці на Вінничині. Годі й казати, що інфраструктура із забезпечення сільгоспвиробників належною аргохімією покращилася. Здебільшого це відчули дрібні господарства, у яких немає потреби купувати добрива вагонними партіями та бракує складів для їх зберігання.

Серед найближчих планів агронапряму OKKO Group – розширення послуг зі зберігання та сушки зернових, запуск власного виробництва з переробки олійних культур і подальший активний розвиток агронапряму.