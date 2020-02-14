Как получить онлайн займ на карту: сервис, который работает круглосуточно

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Сегодня услугами МФО пользуется все больше украинцев. Спрос на микрокредиты растет, а значит и рынок кредитования расширяется с каждым днем. Системы обрабатывают тысячи заявок, но согласовывают кредит не всем. Почему так происходит и как получить онлайн займ без отказа? Давайте разбираться!

Для того, чтоб получить займ на карту в Украине, надо учесть множество критериев: кредитная история, кредитный рейтинг, персональная информация, ежемесячный доход, стаж работы, корректное заполнение анкеты. Главным фактором по-прежнему остается кредитная история.

Почему банки отказывают, когда срочно нужны деньги сегодня?

Все больше клиентов приходят в МФО с одной и той же жалобой “мне отказали в кредите”. Дело в том, что в банках более жесткая политика согласования кредитов и анализируя кредитное досье, они выбирают заемщиков исключительно с положительной кредитной историей. И это нормально. Ссылаясь на досье любая организация может оценить насколько надежен заемщик и просчитать все риски невозврата.

Что такое Кредитная история и на что обратить внимание

Кредитная история (КИ) - это полная информация о кредитах и их погашениях за все время. Кредитная история содержит не только информацию о займах в разных организациях, но и вашу персональную информацию ( паспортные данные, ИНН, номер телефона и место работы), полные данные по кредитным картам и статусы текущих кредитов.

В КИ указанно:

сумма кредита или кредитного лимита;

график платежей, согласно подписанному договору;

сроки и объем погашения кредита;

размер остатка по задолженности.

Любая кредитная история хранится в бюро кредитных историй и доступна кредиторам 24/7. Между всеми кредитными организациями и бюро происходит регулярный обмен информацией о заемщике. Все данные беспрерывно обновляются, корректируются и дополняются. Если клиент вышел в просрочку - это сразу же отображается в кредитной истории. Своевременное или частичное погашение займа также помечается в КИ. Если вы подавали заявку на кредит онлайн на карту и получили отказ, возможно причина кроется в плохой кредитной истории. В таком случае, ва мнадо обратиться в УБКИ за подробной информацией. Кроме того, отслеживать свою кредитную историю - полезная привычка, которая приведет вас к финансовой стабильности.

Срочно нужны деньги сегодня на банковскую карту, где взять, если не в банке?

Если вы думаете, что у большинства украинцев все в порядке с кредитной историей - вы ошибаетесь. Тысячи людей каждый день получают отказ в банке и обращаются в МФО. Микрофинансовые организации стали настоящим спасательным кругом для обычных людей, которые испытывают временные финансовые трудности. Не важно какой город вы выберете (Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье), если у вас есть выход в Интернет, то есть и высокая вероятность того, что вы получите кредит онлайн на карту круглосуточно. Преимущества МФО:

для согласования кредита вам требуется минимальный пакет документов (паспорт, ИНН и кредитная карта);

большинство клиентов получают кредит онлайн 24/7 без отказа;

у вас не потребуют поручителей;

вам не нужен залог;

время на обработку заявки составляет от 3 до 15 минут;

вам не требуется справка о доходах;

можно получить быстрый микрокредит не выходя из дома;

Микрофинансовые организации повысят ваш кредитный рейтинг

Мало кто об этом говорит, но чтоб повысить кредитный рейтинг и реанимировать кредитную историю надо брать кредиты чаще и погашать вовремя. Но, как быть, если отказывают? Можно взять онлайн займ на карту в МФО на небольшую сумму (или на ту, которую одобрят) и погасить вовремя. И повторять так до тех пор, пока кредитный рейтинг не вырастет. Проверить информацию можно будет в УБКИ. Таким образом, вы сможете получить и онлайн кредит на карту круглосуточно, и исправить свою кредитную историю.