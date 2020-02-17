Потребительские настроения украинцев упали до уровня середины 2019 года, – Info Sapiens

Оптимизм украинцев резко вырос после президентских выборов, а потом начал снижаться

Потребительские настроения в Украине в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта – до 89 пунктов по 200-балльной шкале, свидетельствует данные исследовательского агентства Info Sapiens.

Сильнее всего, примерно на 6 пунктов, снизились индексы текущего личного дохода (до 79), развития экономики в ближайший год (до 92,9) и целесообразности делать крупные покупки (до 81,7). Наиболее пессимистичные настроения присущи лицам старшего возраста (60 лет и более).

При этом индекс ожиданий личного дохода возрос на 4,1 пункта – до 93,0. "Рост индекса ожиданий личного дохода вместе с сокращением других индексов является нетипичным и наблюдается редко. В следующем месяце может произойти коррекция: сокращение индекса ожиданий личного дохода и рост других индексов", – прогнозируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, потребительские настроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пунктов. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пунктов, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

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