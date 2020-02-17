Гончарук поделился первыми результатами программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Также премьер анонсировал всеукраинский учебный тур для предпринимателей и возможность взять кредит без залога

За две недели украинцы по программе "Доступные кредиты" получили 27,1 млн грн. Еще 2500 заявок обрабатываются.

Об этом у себя в Telegram рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Максимальная сумма кредита, которую может получить предприниматель – 1,5 млн грн. Кредитные ставки: 5, 7 и 9%, на пять лет. Размер ставки зависит от объема выручки и созданных предпринимателем рабочих мест.

Первому клиенту деньги выдал государственный Укргазбанк. Также в программе участвуют ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, к которым вскоре присоединятся еще 11 коммерческих банков.

По словам премьера, кредит можно будет взять даже если нечего оставить в залог.

"Кабмин разработал отдельный механизм – кредтные гарантии. Т.е. банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Заканчиваем все юридические процедуры, чтобы банки могли неотложно наладить эту работу", – заявил он.

Кроме всего прочего, на этой неделе стартует всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение для улучшения своих бизнес-компетенций.

При этом, Гончарук заверил, что никому не откажут в обучении из-за низкого уровня подготовки.

"Эта программа прежде всего о поддержке. Правительство предоставит ее каждому, кто только начинает свой путь к успеху", – добавил премьер.

Со всеми условиями и нюансами программы можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая по задумке должна была помочь мигрантам вернуться и вести бизнес в Украине.

Позже кредитную программу расширили и сделали доступной для всех украинцев. Гончарук также уточнял, что государство компенсирует банкам разницу ставок из бюджета.