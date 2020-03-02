Від мікро-бізнесу до успішної країни

Позиция

Які кредитні програми потрібні сьогодні фізичним особам-підприємцям і як взаємодія банків з цим сегментом покращує ділове середовище в Україні розповідає Юлія Соколова, директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку

Дрібний бізнес в Україні багато років поспіль традиційно залишався поза увагою банків, яким було цікавіше працювати з великими корпоративними клієнтами або фізособами. Останнім часом фінустанови почали дедалі частіше виділяти малий та середній бізнес в окремий сегмент, під потреби якого розробляють спеціальні фінансові продукти. Але, зазвичай, такі пропозиції стосуються переважно середніх підприємств з обігом до декількох сотень мільйонів гривень, а не мікро-бізнесу, здебільшого представленого фізособами-підприємцями (ФОП) зі значно меншими масштабами діяльності.

ФОПи у Фокусі

На обслуговуванні сегмента мікро-бізнесу сьогодні фокусується Ідея Банк, який вже напрацював відповідний досвід і клієнтську базу. Тільки в 2019 році обсяги кредитування ФОПів у нашому банку збільшилися вдвічі. Водночас, загалом по сектору обсяг наданих кредитів суб’єктам середнього та малого підприємництва, на жаль, знижується (за 2019 рік на 13% та 22% відповідно).

В планах нашого банку - подальше нарощування обертів у цьому перспективному й поки що недостатньо охопленому банківськими послугами сегменті.

Для Ідея Банку це не тільки напрямок розвитку, а й важлива місія. Вона полягає в вихованні культури підприємництва й у формуванні в Україні прошарку середнього класу, значною частиною якого є успішні самозайняті співвітчизники й представники мікро-бізнесу.

Зазвичай, ФОПи адмініструють бізнес самотужки й не користуються послугами бухгалтерів, юристів й т.п. Тому для цієї категорії клієнтів всі класичні банківські продукти і сервіси (кредити, розрахунково-касове обслуговування, депозити та ін.) повинні стати максимально простими, зрозумілими й доступними через канали діджитал-обслуговування.

Гроші на справу

На сьогодні Ідея Банк є однією з небагатьох фінустанов, яка готова кредитувати мікро-бізнес на вигідних умовах. З досвіду Ідея Банку найбільш часто запитувана й посильна для клієнтського сегменту “мікро-бізнес” сума позики становить приблизно 500 тис. Зазвичай, банк не вимагає від позичальників ФОПів застави або фінансової поруки й приймає рішення по кредиту дуже швидко - максимум протягом однієї години, а часто – за 10-15 хвилин.

Кредит можна оформити на строк до 36 місяців. Відсоткова ставка залежить від суми й терміну кредитування й не перевищує середній по ринку рівень для аналогічних продуктів.

Для розгляду заявки клієнта на отримання кредиту достатньо надати паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер (ІПН) й у разі, якщо бажана сума займу перевищує 75 тис. грн - податкову декларацію. Достатньо зручною опцією кредиту для ФОПів від Ідея-Банку є можливість вільного вибору дати платежу за кредитом та її зміни без додаткових комісій.

Цінності як базис для спільного успіху

Наш банк – досвідчений та помітний гравець на ринку. Заснований ще в 1989 році станом на третій квартал 2019-го він посів 20 місце з 169 в ренкінгу НБУ за розміром активів, які становили 5,2 млрд грн. Наразі банк входить в число лідерів роздрібного споживчого кредитування та продовжує активно працювати з мікро та малим бізнесом.

Ми переконані, що зміни на краще в нашій країні залежать, в тому числі, й від успішності наших співвітчизників - малих підприємців, допомагати яким, зокрема, покликані банки, що надають кошти на розвиток бізнесу та полегшують життя зручними, об’єднаними в єдину екосистему сервісами. Перспектива успіху банківських рішень для підприємців полягає у цифрових сервісах в поєднанні з доскональним розумінням потреб клієнтів й створенням передумов для формування позитивного клієнтського досвіду.