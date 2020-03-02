Правительство в сентябре проведет индексацию пенсий

В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 220 гривен в месяц

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что Кабмин запланировал индексацию пенсий на сентябрь текущего года.

Об этом Соколовская написала в Facebook.

По ее словам, в этом году правительство проведет индексацию пенсий, после чего их размер возрастет.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 220 гривен в месяц", – пишет министр.

По ее словам, индексации запланированы и на следующие годы.

Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат осуществлят в несколько этапов:

2020 год – пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц);

далее – от 78 лет;

еще через год – от 75 и так далее.

По ее словам, если Верховная Рада поддержит законопроект №2494, то уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие на уход. Ожидается, что данное пособие в размере 670 гривен ежемесячно будут получать 100 тысяч пенсионеров.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.