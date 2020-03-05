Инвестиции обетованные. Когда малый и средний бизнес в Украине получит дешевые кредиты

Какие займы банки сегодня предлагают малому и среднему бизнесу и стоит ли связываться с государственной программой "Доступные кредиты 5–7–9%", разбирался Фокус.

В феврале текущего года Валерию Яковенко, основателю компании DroneUA, предложили взять 1 млн грн в кредит под 7% годовых. А в случае найма новых сотрудников Яковенко вполне мог снизить ставку кредитования даже до 5% годовых. Однако от предложения он решил отказаться из-за того, что банк потребовал залоговое обеспечение. «Мы приняли решение подождать запуска беззалоговых финансовых инструментов «5–7–9», которые недавно анонсировали, или возможности сделать частью залога купленное по программе производственное оборудование», — объясняет такую позицию предприниматель.

В своих настроениях Яковенко не одинок. Он, как и другие бизнесмены, ожидает либо введения обещанных Кабмином в рамках программы «5–7–9» кредитных гарантий (специального финансового инструмента, который может заменить для банка обязательный залог), либо удешевления кредитов для бизнеса в целом по рынку. Ведь по программе «5–7–9» можно получить не более 1,5 млн грн при условии соответствия довольно жёстким критериям.

Обещанного три года ждут

О необходимости возобновления массового кредитования бизнеса, которое банки практически заморозили в разгар кризиса 2014–2015 годов, в стране говорят уже несколько лет. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева прогнозировала оживление в этой сфере ещё на вторую половину 2016 года.

Однако потепление на рынке кредитования из года в год откладывалось. Не стал исключением и 2019-й, в течение которого Нацбанк Украины удерживал высокую учётную ставку (от 18% в январе до 13,5% в декабре). Соответственно, коммерческие банки продолжали предлагать бизнесу кредиты слишком дорогие, чтобы стать массовыми (ориентировочно 17–25% и выше).

15,7% годовых в среднем составляет ставка по кредитам для бизнеса в феврале 2020 года

Монетарная политика Нацбанка даже послужила причиной разногласий между правлением и Советом НБУ. «Грубые ошибки правления НБУ в конце 2018 — начале 2019 года по установлению учётной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и, возможно, признаки торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019-м провалено», — отметил в своём Facebook Богдан Данилишин, глава Совета НБУ.

Произведённые НБУ коррективы учётной ставки в декабре 2019 — январе 2020 года до 13,5% и 11% соответственно Данилишин назвал правильными, но запоздалыми шагами. По его мнению, Нацбанку следовало начать смягчать монетарную политику ещё весной 2019 года, чтобы на сегодня учётная ставка составляла около 7–8% годовых.

НБУ, похоже, идёт своим путём и в вопросах монетарной политики сохраняет завидную независимость. Однако в январе 2020-го участники заседания Комитета по монетарной политике НБУ сошлись во мнении, что к концу года при условии стабильной инфляции учётная ставка всё же должна снизиться до 7%.

Свободное падение

На изменение настроений регулятора банки отреагировали ещё в IV квартале 2019 года. За этот период кредиты для бизнеса, по данным НБУ, подешевели на 2,4 процентных пункта — до 15,7% годовых. В новом году тенденция продолжилась. «С февраля ПриватБанк уже снизил ставки по всем кредитам на 2–3 процентных пункта. При снижении ставок привлечения [стоимости депозитов] эта тенденция должна продолжиться», — говорит Сергей Клюев, руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка.

А по прогнозам Евгения Заиграева, исполнительного директора направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка, финучреждения и дальше будут реагировать на уменьшение учётной ставки снижением тарифов вплоть до 11–12% годовых к концу нынешнего года.

Условия финансирования для бизнеса зависят не только от уровня учётной ставки. «На стоимость кредитования влияют и ставки по депозитам, которые в большей мере зависят от уровня инфляции», — говорит Наталия Буткова-Витвицкая, директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка. — До конца 2020 года можно прогнозировать существенное снижение ставок по депозитам, что, в свою очередь, приведёт к удешевлению кредитов».

До 11–12% годовых может снизиться стоимость кредитов предпринимателям к концу 2020 года

Однако коррективы в политику банков могут внести риски их невозврата, которые в Украине всё ещё достаточно высоки. «Импульс от снижения учётной ставки не одинаково доходит до всех сегментов кредитного рынка, и кредиты для малого бизнеса могут стоить значительно больше размера учётной ставки», — предупреждает Виталий Шапран, главный эксперт Совета НБУ.

Соответственно, по мнению собеседника Фокуса, яркий тренд на снижение стоимости кредитов, который проявится в 2020 году, если не случится каких-то глобальных потрясений, может не дать ожидаемых результатов. То есть кредиты не будут стоить 5–7%, а доступ к финансированию откроется не для всех, а только для наиболее надёжных, кредитоспособных заёмщиков с точки зрения банков.

Кастинг для клиентов

Далеко не все заёмщики для банков одинаково желанны. Портрет идеального клиента для разных финучреждений имеет общие черты и отличается лишь нюансами. «Это действующее предприятие, работающее на рынке более трёх лет, с хорошей деловой репутацией, положительной кредитной историей, ведущее прозрачный, выгодный бизнес, обладающее возможностью предоставить банку ликвидное обеспечение», — обобщает Евгений Заиграев. В наихудшей ситуации, по словам банкира, оказываются клиенты, у которых были судебные дела с банковскими учреждениями.

Сергей Бочаров, заместитель председателя правления Таскомбанка, руководитель ТАС24 Бизнес, в числе ключевых характеристик идеального клиента называет работу на рынке от шести месяцев для физлиц-предпринимателей и от 12 месяцев — для юрлиц, прибыльную деятельность согласно отчётности и отсутствие уголовных дел, где заёмщик фигурирует в качестве обвиняемого.

Новые бизнесы банки, как правило, не кредитуют. Впрочем, в Укр­газбанке Фокусу сообщили, что планируют открыть возможность кредитования стартапов. «Новички могут потенциально рассчитывать на поддержку в рамках программы «Доступные кредиты 5–7–9%», — сообщает Михаил Медко, директор департамента МСБ Укргазбанка. — Мы готовимся к этому и разрабатываем методики оценки вновь созданных клиентов МСБ. Будем подробно изучать бизнес-план, опыт персонала по направлению реализации инвестиционного проекта, деловую репутацию, кредитную историю владельцев».

Что почём

На сегодня банки разработали для бизнеса множество кредитных программ. «Клиенту, которому необходимо долгосрочное финансирование, предлагается срочный кредит до пяти лет, а тем, кто планирует последовательно обновлять основные фонды, — возобновляемая кредитная линия, в рамках которой лимит можно выбирать траншами со сроками погашения от 30 до 365 дней», — рассказывает о подходах своего учреждения Сергей Бочаров.

Тем, кому необходимо периодически пополнять оборотные средства и закрывать разрывы между расчётами, Бочаров советует кредитные лимиты на счёт или овердрафты. В ТАС24 Бизнес, например, ставка по кредитному лимиту составляет 23% годовых, в Укргазбанке — 22% годовых, в ПриватБанке — 21% годовых. Овердрафт в Ощадбанке будет стоить от 19,5%. В Кредобанке можно получить оборотный кредит под 15,9%.

За счёт кредитов сегодня также можно переоснастить производство или обновить автопарк. «Банки предлагают совместные партнёрские программы с производителями техники, оборудования, транспортных средств, при которых часть кредитной нагрузки берут на себя партнёры, что делает условия таких кредитов достаточно привлекательными», — говорит Оксана Шульга, начальник департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка. Процентные ставки по таким кредитам могут стартовать от символических 0,001%.

Не менее выгодные условия кредитования МСБ предполагают государственные компенсационные программы, похожие на уже упоминавшуюся «Доступные кредиты 5–7–9%». «В таких продуктах за счёт государства предусмотрены частичное возмещение процентных ставок либо частичная компенсация стоимости инвестиций, — говорит Михаил Медко. — Например, в последние годы среди аграриев пользовались популярностью программы, позволявшие частично компенсировать стоимость сельхозтехники».

С учётом тенденции к удешевлению кредитов сегодня также могут быть интересны кредиты с переменной ставкой. Например, в Альфа-Банке Украина клиентам с годовой выручкой от 50 до 300 млн грн предлагают кредиты с плавающей ставкой, которая на 4% превышает учётную ставку НБУ. То есть при снижении этого показателя 31 января 2020 года до 11% стоимость кредитования по таким договорам также опустилась с 17,5% до 15%.

Впрочем, по словам Евгения Заиграева, банки чаще применяют переменную ставку с привязкой к украинскому индексу ставок по депозитам физических лиц (UIRD), значение которой лишь опосредованно зависит от учётной ставки НБУ. Например, в 2019 году банки не торопились снижать стоимость депозитов вслед за учётной ставкой, соответственно индекс UIRD для депозитов на 12 месяцев вплоть до конца декабря не опускался ниже уровня 15% годовых. Зато с начала года наметилось снижение этого показателя, к концу февраля составившего около 12,5%.

Попасть в девятку

Как уже говорилось выше, получить относительно недорогой кредит, не дожидаясь снижения учётной ставки, представителям малого и среднего бизнеса сегодня можно в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5–7–9%». Подавать заявки могут юрлица и физлица-предприниматели (ФЛП) с годовым доходом до 50 млн грн и наёмным персоналом не более 50 человек.

В момент старта программы в начале февраля этого года доступные кредиты по «5–7–9» начали выдавать государственные банки — Ощадбанк, ПриватБанк, Укр­газбанк и Укрэксимбанк. В конце февраля Фонд развития предпринимательства, который администрирует программу, также одобрил заявки о присоединении к проекту банков с частным капиталом — «Львов», Кредобанк и ПУМБ. Евгений Заиграев подтверждает, что первые кредиты по этой программе в Кредобанке можно будет получить в течение нескольких недель, а пока банк дорабатывает условия их предоставления.

НА РУЧНИКЕ. По мнению Валерия Яковенко, персонал банков банально не готов работать с правительственной программой доступных кредитов, а все процессы происходят в ручном режиме

Как утверждают в финучреждениях, «Доступные кредиты 5–7–9%» пользуются большим спросом. ПриватБанк, по словам Сергея Клюева, обрабатывает более 3 тыс. заявок, и уже есть первые выданные зай­мы.

В Укргазбанке в первый же день работы программы подписали 11 кредитных соглашений, а по состоянию на 25 февраля уже выдали 29 кредитов на общую сумму 20,4 млн грн. То есть средняя сумма одного займа составила около 700 тыс. грн.

«Если не случится глобальных потрясений, в 2020 году мы увидим яркий тренд на снижение стоимости кредитов»

Виталий Шапран, главный эксперт Совета НБУ

Активировать процесс должны кредитные гарантии — финансовый инструмент, которым банки смогут заменить обеспечение по кредиту. Как заявил недавно уже экс-премьер-министр Алексей Гончарук, Кабмин заканчивает разработку этого инструмента.

«В ближайшее время мы ожидаем реализацию механизма предоставления гарантий Фондом развития предпринимательства для клиентов МСБ, поскольку недостаточность приемлемого для банков залога остаётся вторым фактором [после высокой стоимости займов], сдерживающим кредитование малого бизнеса», — подтверждает заинтересованность банкиров Михаил Медко.

Впрочем, пока что заёмщики не в восторге. Они жалуются на некомпетентность работников финучреждений. «Персонал не готов адекватно отвечать на вопросы. Такое впечатление, что у них ещё меньше информации, чем у тех, кто был на пресс-брифингах. Процесс идёт медленно. Создаётся ощущение, что всё происходит в ручном режиме», — делится впечатлениями Валерий Яковенко. Одним словом, вряд ли программа «5–7–9» станет панацеей для экономики. «Банкам выгоднее кредитовать население, где процентные ставки выше. Кроме того, доля малого и среднего бизнеса в Украине невелика, поэтому начинания наподобие «5–7–9» лучше рассматривать как социальный проект, направленный на взращивание среднего класса», — обобщает Виталий Шапран.

Чтобы экономика действительно почувствовала кредитное плечо, по мнению Шапрана, нужно больше кредитовать крупный бизнес, чего вряд ли стоит ожидать без глобальной либерализации НБУ правил кредитования и начисления резервов по кредитным операциям.