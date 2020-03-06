Новый министр финансов: сотрудничество с МВФ – приоритет для правительства

Предложено провести встречу с руководством МВФ в Вашингтоне

Министр финансов Игорь Уманский провел свою первую официальную встречу в новой должности. Об этом сообщил "Урядовый портал".

Символично, что встретился он с постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом.

Уманский отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ. "Программа расширенного финансирования является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", – сказал министр.

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Он предложил организовать в ближайшее время встречу руководителей украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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Напомним, в декабре 2019 году было достигнуто техническое соглашение (Staff Level Agreement) о новой трехлетней программе EFF на сумму около 5,5 млрд долларов.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", – говорится в заявлении Люнгмана, опубликованном 28 февраля.

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