Укргазбанк c начала года получил уже 300 млн грн прибыли
2020-03-12 09:28:00
За весь прошлый год прибыль составила 1 млрд грн
По состоянию на 1 марта чистая прибыль Укргазбанка составила 294 млн грн, что в пять раз превышает запланированный показатель. За январь банк заработал 134 млн грн. Об этом говорится в сообщении банка.
"В этом году мы планируем сосредоточиться на кредитовании предприятий, задействованных в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, а также муниципалитетов. Особое внимание, конечно, мы уделим поддержке малого и среднего бизнеса, а также цифровизации услуг для них. Что же касается населения, то мы будем делать условия ипотечного кредитования более доступными", – сказал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
Напомним, прибыль Укргазбанка в 2019 году составила около 1 млрд грн.
В 2019 году прибыль украинской банковской системы превысила показатель 2018 года в 2,7 раза: 59,6 млрд грн против 22,3 млрд грн.
Банки государственного сектора в прошлом году увеличили прибыль в 2,4 раза (до 35,2 млрд грн), банки с иностранным капиталом – в 5,1 раза (до 18,5 млрд грн), с частным украинским капиталом – в 1,4 раза (до 5,9 млрд грн).
Топ-10 украинских банков по величине прибыли, млрд грн
Как ранее сообщал Фокус:
- На начало января 10 из 75-ти платежеспособных банков страны хотя бы раз нарушали нормативы НБУ.
- Количество действующих структурных подразделений банков (отделений) за 2019 год сократилось на 507 – до 8002.