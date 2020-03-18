Заемщики не будут платить неустойку по кредитам до конца апреля

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Финтех-компания Moneyveo отменяет начисление пени и штрафов по кредитам в случае просрочки на период карантина. С 18 марта до 30 апреля 2020 года все клиенты компании освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной кредитным договором. Данное решение связано с законопроектом №3220, принятым Верховной Радой 17 марта 2020.

«Карантин стал своеобразной зоной турбулентности для всех – и граждан, и бизнеса. Особенно важно в это время не потерять ответственность. Мы продолжаем работать как открытый и прозрачный бизнес, который всегда следует букве закона. Действуем на опережение и уже отменили пеню и штрафы по просроченным кредитам. В свою очередь граждане также должны быть дисциплинированными и бдительными в отношении своих финансовых обязательств», – комментирует CEO moneyveo Алена Андроникова.

При этом на период карантина остаются в силе обязательства заемщиков по возврату основной суммы кредита. Продолжают начисляться и проценты за пользование кредитом в размере, предусмотренном в договоре.

Важно помнить, что при наличии просроченной задолженности после 30 апреля 2020, начисление пени может быть восстановлено.

Напомним, Moneyveo – первый украинский сервис онлайн-кредитования, лидер украинского рынка в сегменте микрофинансовых организаций. Сервис быстро и удаленно выдает кредиты на карту: заявки обрабатываются и согласовываются в автоматическом режиме. На период карантина компания изменила график приема клиентов в своем офисе: каждый четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Также компания выделила 3 млн гривен на закупку медоборудования для борьбы с коронавирусом.