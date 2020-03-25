Абонементи від Sport Life зі знижкою 30%

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Мережа фiтнес-клубiв Sport Life пропонує своїм клієнтам та всім бажаючим купити найпопулярніші абонементи зі знижкою 30%. Кожен, хто купує абонемент зараз, може активувати його протягом місяця після закінчення карантину.

Як говорить представник компанії: «На сьогоднішній день наш бізнес на паузі, як і більшість. Але ми не гаємо цей час, а використовуємо його для покращення нашого сервісу та поліпшення процесів роботи. Ми не можемо знаходитись осторонь в такий важкий для всiх час, тому пропонуємо абонементи зі знижкою 30% на найпопулярніші категорії. Таким чином компанія Sport Life дає можливість нашим клієнтам займатися спортом та підтримувати свій імунітет одразу після завершення періоду обмеження та закінченню карантину».

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