Деньги на карантине: кто продолжает оформлять кредиты

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Пандемия труда — что происходит с работоспособными украинцами на карантине.



Правительства всех стран принимают жесткие карантинные меры. Украина не стала исключением. В сравнении с соседней Польшей наши ограничения не настолько жесткие. Если украинцам можно выйти погулять в одиночестве, не посещая общественные места, то полякам это запрещено. Только в случае срочной необходимости. Вполне вероятно, что Украину ожидает то же самое через некоторое время.

С одной стороны, такие превентивные меры помогут сократить число заболевших. Иначе больницы просто не смогут справиться с огромным потоком заболевших.

С другой, украинцы лишились многих жизненно важных моментов. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Есть ряд организаций, которые отправили подчиненных в отпуск (в лучшем случае — оплачиваемый). Но худший вариант — увольнение. И таких украинцев оказалось много. При этом оплату по счетам им никто не отменял — коммунальные услуги, аренда жилья, покупка продуктов и лекарств.

Есть еще одна категория людей — временно безработные. Они не успели наняться перед началом эпидемии и теперь находятся в затруднительном положении. Одним из выходов может быть фриланс или быстрый кредит. Последним стоит воспользоваться только тогда, когда заемщик уверен, что сможет погасить его.

Где берут кредиты

Если вы понимаете, что без кредита не обойтись, изучите рынок предложений. В первую очередь обратите внимание на МФО. Компании предлагают краткосрочные кредиты онлайн на карту в Украине на небольшие суммы (от 500 до 15 000 грн). Это удобно и быстро — оформление занимает до 15 минут, а период использования составляет до 30 дней.

Одни из самых комфортных условий и лояльные проценты предлагает CreditPlus. Это международная финансовая компания, которая представлена и в Украине. Для того чтобы взять деньги в долг, потребуется только выход в интернет и активная банковская карта.

Если во время карантина нужен кредит на большую сумму, стоит обратиться в банк. Некоторые из них предлагают взять кредит в интернете. Но для этого нужно собирать много документов, заполнять сложные регистрационные формы, отвечать на вопросы сотрудников банка и прочее. В этом есть смысл, когда необходимы деньги на авто, квартиру и прочее. Однако в условиях эпидемического карантина такие долги только усложнят текущее положение.

Еще одна опция — займ у друзей или близких. Но это ненадежно для обеих сторон. Неизвестно, как приятель будет выплачивать долг, а также не попросят ли проценты. В текущих условиях пандемии также неизвестно, как дружеский кредит будет погашаться. Кроме того, заемщик будет чувствовать себя обязанным, а “кредитор” — обеспокоенным. Таким образом очень легко испортить отношения с близкими.

Платить штраф или не платить — что НБУ разрешил заемщикам.

В данный момент правительство ослабило условия погашения кредитов. Но это касается только тех заемщиков, у которых случилась просрочка с 1 марта по 20 апреля. Или тех, кто не может закрыть кредит в этот период. Таким образом, украинцев уберегут от негативных последствий, связанных с задержкой оплаты долга.

Это не означает, что должнику не нужно будет погашать кредит. Проценты за время использования все равно будут начисляться. Если заемщик не успеет закрыть кредит до 20 апреля, штрафы и пени снова будут начисляться. Кроме того, некоторые компании могут ужесточить условия последующих выплат сразу по окончании карантина. Поэтому лучший вариант — успеть погасить все как можно раньше.