Экспорт пшеницы растет, но украинцам хлеба хватит, - Минэкономики

В Минэкономики считают, что текущие запасы пшеницы позволяют обеспечить внутренний рынок и выполнить действующие экспортные контракты. Тем вренем экспорт зерна с начала года вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го

Украинский экспорт пшеницы за неделю с 4 по 10 апреля вырос на 20%. Об этом свидетельствуют оперативные данные консалтинговой компании "АПК-Информ", сообщает Reuters.

Общий экспорт зерна, который включает пшеницу, кукурузу и ячмень, за этот период вырос на 17% до 1,15 млн тонн. Украина экспортировала 171 тыс. тонн пшеницы, 922 тыс. тонн кукурузы и 54 тыс. тонн ячменя.

Таким образом, в среднем за сутки на экспорт на прошлой неделе поставлялось 24 тыс. тонн пшеницы.

По данным Минэкономики, среднесуточные отгрузки пшеницы на экспорт в первые три дня апреля составляли 14 тыс. тонн, а в марте — достигали 44 тыс. тонн.

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Украинские пекари и мельницы в прошлом месяце попросили правительство ограничить экспорт зерна и сопутствующих товаров для сохранения нынешних цен на хлеб в случае распространения коронавируса.

Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями экспортеров, предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом году установлен на уровне 20,2 млн тонн. В министерстве считают, что текущие запасы пшеницы позволяют обеспечить внутренний рынок и выполнить действующие экспортные контракты.

По состоянию на 10 апреля экспорт пшеницы с начала года достиг 18,2 млн. тонн по сравнению с 11,7 млн. тонн на ту же дату в 2019 году. Таким образом, в течение апреля-июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,0 млн тонн пшеницы.

Основная часть украинского экспорта зерна на прошлой неделе направлялась в Иран, Южную Корею и Китай.

По данным Минэкономики, в 2018/2019 маркетинговом году было произведено 28,3 млн тонн пшеницы, внутреннее потребление составляет 8,2 млн тонн, переходящие остатки – 1,7 млн тонн.

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