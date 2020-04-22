Виталий Хомутынник намерен достроить ТРЦ Вырлица в Киеве, — СМИ

Экс-депутат готовится войти в "клуб больших девелоперов"

Экс-депутат Верховной Рады нескольких созывов, бизнесмен Виталий Хомутынник инвестирует в крупные торговые центры столицы. Об этом пишет НВ.

Сейчас он намерен инвестировать в строительство торгового центра Вырлица площадью около 200 тыс. кв м вдоль проспекта Бажана (между станциями метро Харьковская и Вырлица). Подготовительные работы уже ведутся и должны завершить до конца этого года.

Проекту по строительству ТРЦ Вырлица — около 15 лет. Еще в 2005 году передал компании "XXI Век" участок площадью около 30 га вдоль проспекта Бажана и на берегу озера Вырлица для строительства многофункционального объекта, в состав которого должна была войти гостиница, офисный и торговые центры, развлекательный комплекс и паркинги. Проект неоднократно менялся, и инвесторы решили остановиться на строительстве крупного торгового центра.

Долгое время приступить к строительству не получалось, в том числе и из-за регулярной смены собственников девелоперской компании "XXI Век". В итоге покупателем проекта по строительству ТРЦ Вырлица стал Хомутынник через свой фонд Каскад-Инвест.

"Наш инвестиционный фонд действительно выступил инвестором проекта торгово-развлекательного центра на земельном участке в 30 га между станциями метро Харьковская и Вырлица", — сообщил глава Наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский.

По его словам, сейчас ведутся работы по проектированию, которые планируется завершить до конца этого года. Тогда же будут определены и сроки строительства. Новому инвестору предстоит переоформить некоторые разрешительные документы, укрепить береговую линию озера и очистить его от загрязнения. Компания также планирует благоустроить близлежащую территорию и создать зону отдыха.

Вырлица — это уже второй киевский ТРЦ, в который инвестирует Виталий Хомутынник. Он также является совладельцем еще одного крупного столичного недостроя — ТРЦ Respublika, общая площадь которого составляет около 300 тыс. кв м. По данным издания, строительство ТРЦ Вырлица начнется сразу после того, как будет запущена Respublika.

"ТРЦ Respublika нам также интересен и мы, в том числе, рассматриваем его для инвестиций. Этим направлением занимается отдельное подразделение в фонде — девелоперская компания Каскад", — говорит Анатолий Шахновский.

Директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным, сообщил изданию, что Хомутынник намерен усиливать свое присутствие на рынке коммерческой недвижимости и может купить и другие проекты. Тем более, что в кризис стоимость активов снижается. Если это произойдет, то Хомутынник сможет попасть в "клуб больших девелоперов" и составить конкуренцию Вагифу Алиеву, инвесткомпании Dragon Сapital, Хиллару Тедеру, Ринату Ахметову, Василию Хмельницкому и другим крупнейшим игрокам этого рынка.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре 2019 года компания Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund в ходе IPO купила акции Beyond Meat, одного из основных производителей заменителей мяса.