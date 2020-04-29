Одежду не продали, цветы не завезли. Как малый бизнес будет выходить из карантина

29 апреля представители малого бизнеса устроили акцию протеста у Кабинета Министров. Они требовали смягчить условия карантина с 1 мая и разрешить малому бизнесу работать с соблюдением санитарных правил. Однако их связаны не только с затягиванием карантинных ограничений. Сколько времени понадобится украинским предпринимателям на восстановление оборотов и какие трудности их ждут после возвращения страны к обычной жизни, узнавал Фокус

Согласно открытым данным "Опендатабот", наибольший удар карантин нанес по рыночной торговле. В этой сфере закрылись 211 302 физлица-предпринимателя. На втором месте среди пострадавших оказалась плановая медицина и стоматология, где приостановили свою деятельность 14 747 предпринимателей. Также без работы остались тысячи ФЛП в сфере образования, туризма, спорта и транспорта.

За последние 5 недель сократилось и количество новых вакансий. К примеру, если в начале карантина на сайте Work.ua было опубликовано 54 072 вакансии, то по состоянию на 19 апреля – лишь 18 390. Общее количество компаний, которые имели активные вакансии, упало на 25%.

Автосервис: нет поставок запчастей

Олег Тщецов, владелец магазина автозапчастей в Киеве, рассказал Фокусу о том, что для восстановления его бизнеса после карантина понадобится от трех до шести месяцев.

– Магазин на время закрыли, людей распустили. Из семерых работников оставили лишь одного на минимальной зарплате. В кредите я не нуждаюсь. У моего бизнеса есть шансы быть актуальным и после карантина. Машины все равно ездят, ломаются, и чинить их будут. Вопрос в другом. Из-за закрытых границ я не могу сделать заказ из Европы, скоро мои запасы товара закончатся, а достать новый будет невозможно. Во всяком случае, в ближайшее время. СТО работают, но смогут ли они ремонтировать машины без запчастей? – говорит предприниматель.

Салоны красоты: клиентская база рассеялась

Без преувеличения, большинство украинцев очень соскучились по салонам красоты. Подстричь отросшую шевелюру за время карантина теперь для мужчины – первая необходимость. Но едва ли со снятием карантина толпы клиентов начнут атаковать двери парикмахерских. Юлия Загорайчук, владелица популярного в Ровно салона красоты "Зебра", рассказала Фокусу, как долго салон будет восстанавливаться после карантина.

"Я как владелица малого бизнеса несу личную ответственность за здоровье и благосостояние не только своих мастеров, но и клиентов. По решению Кабмина нам запретили работать, поэтому с первого дня карантина мы закрыты. Все мастера ушли в отпуск за свой счет. Дополнительно никакой помощи от государства мы не получали, только "скидка" и отсрочка на налоги, хотя единый налог заплатить все равно пришлось. Помощь получили только предприниматели с детьми до 10 лет без нанятых сотрудников, мы под эту категорию не попадаем. По последнему решению Кабмина, салоны красоты могут начать работу с 11 мая при условии сокращения заболеваемости. Мы этому очень рады и готовы принять новые условия и стандарты обслуживания. Но протестировать сотрудников на наличие коронавируса или антител невозможно, так как этих тестов нигде нет. Решать вопрос нужно незамедлительно, поскольку открыться мы должны уже через две недели. Как непротестированных сотрудников допускать к работе?" – задается вопросом владелица салона красоты.

Юлия Загорайчук добавляет, что за период карантина салон потерпел колоссальные убытки, и, по ее подсчетам, для того, чтобы просто выходить в ноль, ей понадобится минимум три месяца.

"Последствия "коронакризиса" мы будем чувствовать следующие 12 месяцев. На мой взгляд, власть просто обязана поддержать нас если не во время, то хотя бы после карантина, а именно: должны быть беспроцентные кредиты, реструктуризация налогового долга и продление моратория на проверки, ведь нам и без них будет чем заняться. Нас ждут неоплаченные счета за аренду, долги по кредитам и новые правила и стандарты работы, которые профинансировать мы должны себе сами. Не стоит забывать, что платежеспособность клиентов тоже упала, клиентская база за эти два месяца рассеялась, и нас ждут дополнительные расходы на маркетинговые программы, чтобы ее вернуть. Не знаю, насколько власть сможет нам помочь, главное, не мешать, ведь малый бизнес привык преодолевать все трудности самостоятельно", – рассказывает Загорайчук Фокусу.

Швейный бизнес: весенние коллекции никому не понадобились

Сильно пострадали из-за карантина и предприниматели швейной отрасли. Да, многие принялись вместо эскизов платьев шить маски индивидуальной защиты, но это не стало источником стабильной прибыли.

Виктория Деменкова, владелица швейной фабрики "Де-Виктори" в Харькове, чьи товары реализуются через рынок "Барабашово", рассказала Фокусу, что новые коллекции одежды уже готовы к пошиву, но приступать к ним пока не берутся – ждут выхода из карантина.

"Сейчас уже всех интересует летняя коллекция платьев. Наши дизайнеры разработали большой ассортимент летних платьев из софта, штапеля, льна, и осталось лишь дождаться смягчения карантина, чтобы приступить к работе", – рассказывает Деменкова.

Параллельно идут и распродажи весенней верхней одежды, которая так и не пригодилась украинцам, по 50% скидке. Большие скидки предлагает и цветочный бизнес. Шикарный букет стоимостью в 1,5 тыс. гривен теперь можно купить за 300, но спрос все равно остается низким.

Украинские теплицы пусты, из цветов из Голландии нет

Евгения Рыжая, флорист одного из столичных бутиков "Кава Квіти", поделилась с Фокусом планом выживания на карантине.

"Мы работаем по лицензии кафе и когда пришлось все цветы поместить в холодильник, первое время радовались, что можем продавать кофе на вынос или с доставкой. Чтобы у полиции не возникало лишних вопросов, например, почему дверь в бутик открыта, если кофе по доставке, мы закупили стратегический запас продуктов для карантина – гречку, туалетную бумагу и консервы. Все эти товары разместили на полках в качестве товара. Такой маневр помог не закрыться, но заработок упал почти на 60% – в таком режиме держаться на плаву и дальше будет очень сложно. А когда мы вернемся к продаже цветов вообще непонятно", – говорит флорист.

По словам Евгении Рыжей, они продают цветы, выращенные в Украине. Это огромный плюс, учитывая, что поставку голландских тюльпанов придется ждать еще очень долго. Но, с другой стороны, многим отечественным предприятиям пришлось цветы срезать и выбросить.

"Вот откроемся мы полноценно, скажем, через месяц, а продавать что?! Теплицы сейчас пустые. До новой поставки цветов по меньшей мере месяца два, да и цветы – это не товар первой необходимости, а покупательная способность упадет. Кофе, возможно, продолжат покупать: все-таки фактор социальный: кто не захочет поболтать за чашечкой кофе после изоляции? Но цветочный бизнес едва ли придет в себя так же быстро", – считает флорист.

Розничная торговля: выбор товаров станет меньше

Дарья Могилина, предприниматель из Харькова, еще в конце марта обратилась к правительству с петицией с просьбой помочь малому и среднему бизнесу. По ее прогнозам, предпринимателей, а вместе с ними и остальных украинцев, ожидают времена экономии и дефицита.

"Самыми первыми обанкротятся турфирмы, туроператоры, авиаперевозчики и, конечно, малый бизнес, основа которого – розничная торговля. Все "прелести" экономического кризиса мы ощутим на себе и своем окружении. Первое, чего не будет, – мы не увидим былого разнообразия товаров, уставленных товарами полок на любой вкус и цвет, будут закупаться только самые ходовые и востребованные позиции, уход от "разносольности" заставит выбирать из того, что есть в наличии, либо искать 33 способа достать дефицит. Работодатели переведут работников на зарплату в конвертах и пересмотрят их количество в меньшую сторону", – считает предприниматель Дарья Могилина.

Спасение – в государственном кредитовании

"Сколько протянут предприниматели в режиме простоя будет зависеть от их резервов. Например, ФЛП, которые торгуют одеждой и обувью, терпят большие убытки. Весенний сезон провалился, основные средства заложены в товар. Возможно, есть какие-то деньги, однако к концу карантина (который неизвестно когда закончится) их "прожрут". В такой ситуации может спасти государственное массовое кредитование, только процентная ставка должна быть если не нулевой, то максимум под 1–2% годовых. При отсутствии такого рода программ обеспечено массовое закрытие предприятий и увеличение безработицы. Микробизнес не протянет в режиме простоя даже месяц, не говоря о двух. Услуги еще смогут как-то выскочить, а торговля будет выкашливать карантин от полугода до нескольких лет", – рассказывает Дарья Могилина.

По словам собеседницы Фокуса, пик закрытия предпринимательской деятельности придется на середину мая или июнь. Чем крупнее предприятие, тем дольше оно может продержаться на плаву, тем больше шансов, что оно сможет провести реорганизацию.

Предприниматели, протестующие 29 апреля у здания Кабмина, также требовали разработать и внедрить программу льгот, дотаций и других мер поддержки малого бизнеса. Тем временем правительство с 1 мая разрешило работу 282 продовольственных рынков в случае выполнения ими санитарных норм.

Безработица – во всем мире

В Международной организации труда прогнозируют, что из-за коронавируса работу потеряют 25 млн людей по всему миру. На сегодня организация уже зафиксировала негативное влияние кризиса на государственные службы здравоохранения, на образование, розничную торговлю продуктами питания, автомобильную промышленность, туризм, гражданскую авиацию, сельское хозяйство, морские перевозки и рыболовство, а также текстиль, швейную, кожевенную и обувную промышленность.