Пришло время купить новый iPhone. Выбор очевиден.

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То, чего ждали несколько лет, наконец произошло. Триумфальное возвращение iPhone SE в новом обличии. Без традиционной специальной презентации – страница с новым iPhone просто появилась на официальном сайте Apple и это был эффект разорвавшейся бомбы!

Мировые медиа считают, что новый iPhone SE станет самым продаваемым в этом году. Данные о первых предзаказах в Китае это подтверждают: за несколько часов заявки оставили сотни тысяч человек.

Главная причина этому – никогда еще возможность стать владельцем последней модели iPhone не была такой доступной.

Цена новинки стартует от 14 999 гривен. И без того приемлемая стоимость к старту официальных продаж станет еще приятнее – только до 11 мая во всех авторизованных магазинах его можно будет приобрести с дополнительной выгодой в 500 грн! Но количество акционного товара будет ограничено.

Новый iPhone SE выполнен в полюбившемся многими дизайне. А внутри - самый мощный процессор на рынке среди устройств Apple – A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro. Новинка представлена в трех цветах: черном, белом и (PRODUCT)RED. В неё вернули культовую кнопку “Home” со сканером отпечатков Touch ID v2. Компактный iPhone SE с удобным экраном в 4,7 дюйма и поддержкой Retina HD. Среди других преимуществ: основная камера с режимом «Портрет» и съемки видео в 4К. Кроме того, iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку и второй номер через технологию e-SIM.

Все эти флагманские характеристики никогда еще не были так доступны. Поэтому журналисты и блогеры прогнозируют дефицит нового iPhone SE и рекомендуют поторопиться сделать предзаказ, чтобы забрать новинку в желаемом цвете и объеме памяти, а главное с дополнительной выгодой в 500 грн:

iOn, Алло, Цитрус, Комфи, Фокстрот , Эльдорадо, Мойо , Розетка , Vodafone, ТТТ , КТС

В современном мире меняется все, кроме одного – компания Apple вновь выпустила новый iPhone, которому суждено стать настоящим бестселлером.