Как украинцам приобрести ценные бумаги зарубежных компаний

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Во время карантина акции мировых компаний упали в цене. Для инвестора это отличный шанс купить ценные бумаги со «скидкой» и позже продать подороже. Но реально ли гражданину Украины стать владельцем акций европейских или американских корпораций? И как это сделать прямо из дома? В вопросе разбирались эксперты инвестиционной компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.



ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА разработала 5 вариантов инвестиций в зависимости от суммы вклада, размера планируемого дохода и готовности инвестора к рискам. Среди вариантов зарубежных инвестиций — акции международных компаний и IPO. Ознакомиться полным списком можно по ссылке: https://ffin.ua/ru/service/investytsiinyi-portfel. А как приобрести зарубежные активы — читайте дальше.

Приобретение акций иностранных эмитентов на украинской бирже

Ценные бумаги известных американских брендов можно купить не только в США.

Например, с 29 июля 2019 года Украинская биржа добавила в биржевой список акции Apple. Кроме Apple, на отечественной бирже можно приобрести ценные бумаги иностранных предприятий с производственными активами в Украине. Это Мироновский хлебопродукт (МХП) и Ukrproduct Group.

Для заключения сделки украинцу достаточно обратиться к местному брокеру в своем городе. У ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА 12 отделений в разных регионах страны. Во время карантина компания работает в штатном режиме с соблюдением норм безопасности. Узнать подробности о заключении договора на обслуживание можно через онлайн-чат, соцсети или по телефону 4343.

Приобретение акций иностранных эмитентов на зарубежных биржах

Главное условие покупки ценных бумаг на бирже за границей — брокер тоже должен быть иностранным, с разрешением заключать сделки на выбранной торговой площадке. То есть у украинского инвестора два варианта: обратиться напрямую к посреднику из США (например, если нужно купить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже) или открыть счет у местного брокера, способного официально предоставить доступ к выбранному фондовому рынку.

Такую возможность в нашей стране предоставляют единицы. ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА — часть крупного международного холдинга Freedom Holding Corporation со штаб-квартирой в США. Через другие компании этого холдинга у украинцев есть возможность инвестировать в акции зарубежных компаний. Проводить операции купли-продажи можно через онлайн-платформу Tradernet.

Tradernet — онлайн-пропуск на зарубежные биржи

Трейдернет — интернет-платформа корпорации Freedom Holding Corp., которой пользуются все инвестиционные компании в составе холдинга. С ее помощью можно инвестировать в акции, фонды, облигации на мировых рынках.

Очень удобно, что все операции осуществляются онлайн. Инвестор практически моментально может получить рекомендации по выбору ценных бумаг, удаленно покупать-продавать финансовые активы, отслеживать баланс на счету. У Tradernet есть мобильное приложение, через которое тоже можно заключать сделки с ценными бумагами.

За каждым клиентом закрепляют персонального инвестиционного консультанта, который дает рекомендации любым удобным способом: через мессенджеры, видеосвязь, по телефону.

С чего начать? Пройти онлайн-обучение

Даже с финансовым консультантом принимать решение о заключении сделки должен инвестор. Поэтому эксперты рекомендуют пройти хотя бы базовое обучение. В период карантина все курсы проводятся в режиме онлайн. У ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА это две программы.

Первая — двухчасовой вебинар «Искусство инвестирования» для новичков, которые хотят стать инвесторами и иметь стабильный доход. Слушатели знакомятся с основами фондового рынка и получают советы инвесторов-практиков, которые помогают зарабатывать в условиях кризиса.

Вторая программа — пятидневный практический интенсив «Биржевой университет» для более глубокого понимания операций с ценными бумагами. После его прохождения можно сразу начинать торговать на зарубежных фондовых биржах.

Программы обучающих курсов составляли специалисты Freedom Holding Corp., опираясь на свой многолетний опыт и практические знания в торговле.

Чек-лист покупки ценных бумаг зарубежных компаний

Как украинцу стать владельцем акций Tesla, Apple, Amazon и других мировых гигантов:

Пройти онлайн-курсы для начинающих инвесторов. Это поможет как минимум — составить общее понятие о фондовом рынке, как максимум — изучить профессию трейдера. Выбрать брокера. Важно, чтобы у него была государственная лицензия, а перед сотрудничеством заключался договор с четко прописанными условиями. Заключить договор с брокером и пополнить счет. Открыть счет можно онлайн на платформе Tradernet за 10 минут. Выбрать ценные бумаги на интернет-платформе Tradernet. Идеально, если у вас есть персональный финансовый консультант.

При грамотном выборе брокера карантин может стать наилучшим временем для инвестирования в зарубежные компании. А сколько вы готовы вложить в акции своих любимых брендов?